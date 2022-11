Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

On lit dans la presse écrite ou sur Internet et on entend au journal télévisé des informations variées sur la situation politique, économique et sociale en Russie dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne. Sur l’état de santé du maître du Kremlin: «Poutine agrippe le bord de la table, preuve qu’il est atteint de la maladie de Parkinson», «le visage de Poutine est pâle et bouffi: il couve un cancer». Sur l’entourage de Poutine: «Choïgou, le ministre russe de la Défense est tombé en disgrâce ; il sera limogé». Sur l’état de l’armement russe: «Datant de l’ère soviétique, ses chars de combat sont dépassés techniquement», «les Ukrainiens en détruisent deux cents par jour». Sur le commandement de l’armée russe: «Les ordres d’en haut sont transmis sans intermédiaires au front où les soldats, mal encadrés, sont désorientés et, de surcroît, mal nourris». Sur l’attitude de la population russe: «Pour échapper à la conscription, des centaines de milliers de citoyens russes ont quitté la Russie pour l’exil volontaire», «de plus en plus, les épouses et mères des hommes mobilisés expriment leur mécontentement». Mais si l’offensive des Ukrainiens a permis de récupérer une partie de leur territoire, les bombardements russes se poursuivent sans relâche, visant les infrastructures ukrainiennes de production et de distribution d’eau et d’électricité. Alors, fake news? Désinformation? Ou encouragement et complaisance pour nourrir les fantasmes occidentaux quant à l’affaiblissement du pouvoir dictatorial de Poutine, quant à l’impéritie de l’armée russe, quant aux signes espérés de soulèvement du peuple russe et quant à l’issue de la guerre favorable à l’Ukraine?