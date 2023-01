Eteindre une voiture électrique en feu nécessite vingt fois plus d’eau que pour une voiture thermique

VRAI

Quand un véhicule électrique équipé d’une batterie lithium-ion prend feu, la température augmente et le feu se développe plus rapidement que dans une voiture équipée d’un moteur thermique. «Lorsque la batterie d’un véhicule électrique brûle, il faut arrêter la réaction chimique déclenchée par le feu pour éviter que la batterie ne s’enflamme à nouveau», confirme, à Knack, Alain Habils, porte-parole d’une zone de pompiers du Brabant flamand. «D’abord, le feu est éteint à l’eau de manière traditionnelle, ce qui nécessite environ 2 000 litres, ce qui équivaut à plus ou moins le contenu d’un camion de pompiers, soit la même quantité que celle nécessaire pour éteindre une voiture à moteur thermique». Cependant, une fois les flammes éteintes, il faut encore refroidir le véhicule électrique pendant plusieurs heures. La seule méthode efficace est d’immerger la voiture dans l’eau. Les conteneurs prévus à cet effet contiennent 25 000 à 40 000 litres. «Il n’est donc pas irréaliste de dire qu’il faut jusqu’à vingt fois plus d’eau pour éteindre une voiture électrique que pour une voiture à moteur thermique», conclut-il.