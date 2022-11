Et si tous les bergers…

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Et si les représentants des cultes se concerteraient pour héberger les réfugiés, en mettant les lieux de retraite, séminaires, gîtes et autres endroits non occupés à leur disposition tout en les encadrant sur les «règles et morale universelles» tout en respectant leurs différents cultes? Quel bel exemple d’humanité et d’humilité serait ainsi montré! Ils pourraient se dévouer pour cette cause qui, à ce jour, n’a pas encore trouvé de solution. Ces organisations de toutes les religions et cultes pourraient ainsi «rassembler» des êtres en route et déroute. […] Si moyen il y a, c’est peut-être de ce côté-là qu’il faut regarder.

CLAUDINE DERMAUT, UCCLE