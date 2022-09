Est-on condamné à l’incompétence?

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

En Belgique, on sait que pour s’offrir un poste de ministre, la compétence n’est pas le premier critère retenu, loin s’en faut. Il s’agit plutôt d’être bien placé dans un parti politique pour être promu à un poste d’une rare responsabilité. […] Et voilà que dans notre gouvernement fédéral, on a attribué la responsabilité de l’approvisionnement énergétique à une diplômée en langues africaines car, lors de sa nomination, personne ne se souciait de la facture de gaz. Son fait d’armes en politique est un siège de conseillère dans sa commune. Mais voilà, la guerre en Ukraine est passée par là et notre spécialiste en lingala est devenue titulaire du poste de ministre le plus important après celui de Premier! Cela n’a malheureusement pas fait grandir notre représentante du parti vert flamand qui, vu son bilan, a été traitée récemment d’éolienne par un journaliste tant elle brasse du vent! Pire, elle continue à dénigrer le nucléaire qui, aujourd’hui, de l’avis de tous les experts, eût été notre meilleure chance d’éviter le chaos énergétique, tout en étant le moins polluant! Des mesures, il est grand temps que le gouvernement en prenne pour que le pays ne tombe pas en faillite mais une des premières ne serait-elle pas de remplacer les ministres n’ayant aucune compétence dans leur zone de responsabilités?