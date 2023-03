Drag censuré

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le gouverneur républicain du Tennessee, Bill Lee, a banni le drag et d’autres performances de cabaret de l’espace public et des lieux accessibles aux mineurs. Cette loi s’inscrit dans un contexte plus large d’atteinte aux droits LGBTQIA+ par les républicains aux Etats-Unis. En cas d’infraction, les personnes s’exposent à des poursuites pour délit, voire même pour crime en cas de récidive. Selon ses opposants, cette décision va à l’encontre du principe de liberté d’expression du premier amendement.