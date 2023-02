Dossier Olivier Vandecasteele: Waterloo s’abstient

Le conseil communal de Waterloo a refusé d’approuver, le 15 février, une motion visant à demander la libération du Belge Olivier Vandecasteele. Ce travailleur humanitaire, accusé d’espionnage par l’Iran, a été condamné à quarante ans de prison et 74 coups de fouet. Il est détenu en Iran depuis un an. «Le rôle d’un conseil communal est d’aborder uniquement les sujets qui concernent la commune et ses habitants», a justifié le bourgmestre faisant fonction, en l’absence de la bourgmestre Florence Reuter. Cette motion a dès lors été rejetée par la majorité MR, moins trois abstentions. Ecolo, MVW et un conseiller indépendant l’ont en revanche approuvée… comme l’avaient fait précédemment d’autres communes, ainsi que la (pourtant) très libérale province du Brabant wallon.