M. Night Shyamalan est un emmerdeur. Il ne peut pas s’empêcher de chercher à casser nos jouets préférés – ou plutôt: de les rendre si flippants que c’est nous qui rêvons de les briser à sa suite. Dans son dernier film en date, Old (2021), c’est à la plage qu’il s’attaque. Une famille se rend pour les vacances dans un hôtel situé sous les tropiques. L’aimable directeur leur suggère une plage proche où se détendre pour la journée – plage à laquelle la famille se rend en compagnie de six autres personnes. Mais à peine ont-ils mis le pied au lieu indiqué (une magnifique crique entourée de falaises) qu’ils se rendent compte que quelque chose de louche se produit. L’une d’entre eux meurt, tandis que les autres se mettent à vieillir de manière accélérée, poussant les graves maladies dont ils sont tous victimes sans le savoir à manifester leurs symptômes. Inutile de préciser qu’une fois arrivés sur la plage, une force inexplicable leur en rend toute fuite impossible. Charmant. Pourtant, l’idée que la plage rende malade n’est pas si exotique que ça. A la différence des pauvres vacanciers de Old toutefois, les symptômes qui risquent d’entacher le séjour à la plage du péquin moyen se limitent le plus souvent aux malaises digestifs. Des conséquences d’une insolation à la découverte tardive que la chaleur a favorisé la multiplication des salmonelles dans la mayonnaise des tartines, la délicieuse bande de sable où l’on vient déposer les soucis d’une année de labeur recèle des trésors d’imagination en matière de causes de diarrhées, vomissements et autres malaises des tripes. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Bonne question – à laquelle il ne sera pas trop d’une année passée sous le ciel gris de la Belgique pour tenter d’y répondre. Si tout n’est pas oublié d’ici là.