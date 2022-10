Des sauts de puce qui divisent

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Les ministres wallons du Climat et des Aéroports, Philippe Henry (Ecolo) et Adrien Dolimont (MR), estiment tous deux que la question des trajets «sauts de puce» en avion doit être tranchée au niveau européen. Mais si le premier souhaite que les vols courts soient remplacés par des trajets en train, le second insiste sur la diversification «nécessaire» des compagnies qui transitent par l’aéroport de Charleroi, où une compagnie low cost espagnole ouvrira une liaison avec Lyon (600 kilomètres). Cela alors qu’une alternative en train met Bruxelles à 3 h 28 de la ville française. Une situation jugée «surréaliste» par plusieurs députés, au regard des enjeux climatiques. Les ministres se disent aussi impuissants. Pour Philippe Henry, ce type de décision est d’abord du ressort des compagnies aériennes. Et pour Adrien Dolimont, il n’y a pas de «véhicule juridique» qui empêche de partir ou d’arriver à l’aéroport de Charleroi.