De jeunes Flamands pas si «digital native» que ça

Digimiter, le baromètre annuel des usages digitaux au sein de la population flamande établi par le centre d’études Imec, déconstruit une idée largement reçue: si un peu plus de 70% des 18-34 ans confient leur intérêt pour les technologies digitales et s’ils sont 80% à les considérer d’un emploi facile, cette proportion relevée en 2022 est en recul de dix points par rapport à 2021. Et la part de ces 18-34 ans qui jugent que les innovations technologiques se succèdent trop vite passe de 30% à 38%. Le mythe du «digital native» en prend un coup.