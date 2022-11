Combien vaut exactement la cocaïne? Des chiffres officiels loin d’être précis

Depuis le déclenchement de l’opération Sky ECC, des dizaines de tonnes de cocaïne ont été saisies, surtout à Anvers. La valeur marchande de toute cette drogue reste difficile à estimer. Des chiffres bien différens circulent.



En Belgique, la répression contre le trafic de stupéfiants a connu son moment de gloire avec le déclenchement, en 2021, de l’opération Sky ECC, ce réseau de communication crypté utilisé par la criminalité organisée. Depuis, dans la presse comme dans les prises de parole des autorités, des chiffres sont exprimés. Notamment cette masse colossale de saisies réalisées: plus de nonante tonnes de drogue. Ce chiffre était formulé en mars 2022 par la police fédérale, à l’heure de dresser un bilan, un an après le déclenchement de l’opération. En septembre, au moment d’annoncer l’élaboration d’un « plan XXL » contre la criminalité organisée, le gouvernement fédéral confirmait ce chiffre, qui correspond bien à la réalité, indique-t-on du côté de la police fédérale.

Par contre, un certain flou règne autour de la valeur marchande de cette montagne de poudre blanche. En Belgique, deux chiffres circulent régulièrement. De nombreux articles de presse ont avancé, pour ces nonante tonnes, une somme d’environ 4,5 milliards d’euros. A la mi-septembre, le gouvernement avançait un montant avoisinant 13 milliards d’euros. Une sacrée différence! La valeur exacte est forcément impossible à établir, ce commerce s’effectuant en souterrain. Mais différents modes de calcul aboutissent à des valeurs sensiblement différentes.

Le premier chiffre résulte d’un calcul (trop) simple: nonante tonnes vendues à 50 euros le gramme, soit le tarif moyen en vigueur en Belgique, équivalent bien à 4,5 milliards. Le second résulte d’un calcul un peu plus complexe, tenant compte des nonante tonnes de cocaïne supposée pure à 100% au départ, d’une pureté estimée à 60% dans la dose vendue en bout de course, du poids de 0,8 gramme de cette dose vendue à un prix fixé à 68,5 euros, soit une valeur marchande européenne moyenne. Le résultat du calcul donne 12,84 milliards d’euros. C’est environ 13 milliards, effectivement, mais ce n’est jamais qu’une valeur basée sur des moyennes et des estimations. De là à prétendre que la valeur marchande est fixée approximativement, il y a un pas à ne pas franchir. Toutefois, l’emploi de ces chiffres appelle assurément à de la prudence.