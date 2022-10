Cité dansante

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La Mosa Ballet School est une concrétisation – dure, durable, chic et choc, au centre de Liège – du rêve de Benjamine De Cloedt, qui a souvent accompagné sa fille ballerine aux quatre coins du monde, et de son compagnon Damien Comeliau, fou d’art contemporain. Ensemble, ils ont voulu ouvrir une école de renommée mondiale, en Belgique. Ce sera dans l’ancien siège liégeois de la Banque nationale, 10 000 m2 rénovés, 89 élèves des quatre coins du monde âgés de 12 à 18 ans accueillis depuis août dernier, dix nouveaux studios et un internat construits en respectant le bâti d’origine et ses matériaux nobles. Un cursus scolaire aménagé qui a fait l’objet d’une loi spéciale et d’un partenariat avec l’athénée Liège 1, situé juste en face sur le boulevard. Un accueil d’événements extérieurs, pour une école qui a tissé des partenariats avec l’Opéra et le Théâtre de Liège. Le soutien, enfin, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ville et de la Province de Liège. Soit un cocon physique, psychique, institutionnel, pour une école qui vise «la performance en conscience».