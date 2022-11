Chassez ce «du coup»

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Après la nouvelle orthographe, voici depuis quelques années un tic de langage venu de France, l’utilisation de la locution «du coup» qui remplace une kyrielle de mots de notre belle langue française: ainsi, donc, alors… DU COUP. Par conséquent, en conclusion, de ce fait… DU COUP. Finalement, désormais, ce qui fait que… DU COUP. Et même dans le langage le plus simple: «Il fait froid, DU COUP j’allume le chauffage.» Cette mauvaise habitude se répand comme une traînée de poudre chez nos jeunes et il n’est pas rare que les journalistes et animateurs en abusent. Même des enseignants ont contracté le virus. Chez nous, lorsque nos petits-enfants utilisent cette formule, ils doivent trouver trois synonymes. Grands moments de fous rires. Vous pouvez tester. Ce tic de langage ne se retrouve qu’en français, essayez donc de le traduire dans d’autres langues…