Changer ses habitudes, ça paie!

Face à l’explosion des prix, Le Vif a compilé 100 astuces qui vous aideront à réaliser des économies dans tous les aspects de la vie quotidienne: électricité, chauffage, habitat, consommation, finances, mobilité, santé et loisirs. On démarre avec quelque quatre-vingt idées qui n’exigeront que quelques changements d’habitude.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Electricité 1. Traquer les appareils en veille

En veille, les appareils électroménagers continuent de consommer. Tout débrancher permettrait d’économiser entre 65 et 175 euros, et donc jusqu’à 350kWh/an. Utiliser des multiprises avec interrupteurs pour les groupes d’appareils proches, installer des minuteurs ou simplement retirer la prise permet d’économiser. Attention, certaines veilles sont utiles, comme pour le lave-linge où elle permet de détecter les fuites. Bonne nouvelle: les chargeurs de portables nouvelle génération ne consomment quasi plus rien.

2. Utiliser le mode Eco du lave-vaisselle

Sachant que le lave-vaisselle consomme 80% d’électricité pour chauffer l’eau et 20% pour le fonctionnement de son moteur, chacun a intérêt à réduire la température de lavage. Le programme «Eco» limite cette température entre 40 °C et 45°C, donc la consommation d’électricité. Le cycle de lavage dure en revanche plus longtemps, l’eau étant chauffée progressivement. Selon les calculs de Test Achats, qui se base sur un prix de l’électricité à 0,50 euro par kWh et 280 lavages par an, l’économie ainsi réalisée se situe entre 30 et 41 euros par an en moyenne. La classe énergétique des lave-vaisselle est toutefois fondamentale: ceux aux labels les plus faibles (D et E) proposent des programmes Eco plus gourmands que les programmes classiques. Par contre, ceux de classe A permettent une économie annuelle proche de 92 euros. Les différences entre les machines sont très importantes. Avec le meilleur programme Eco, vous économisez jusqu’à 67 euros en tenant compte d’un prix de l’électricité à 0,35 euro le kWh, et jusqu’à 92 euros avec le tarif plus élevé actuel de 0,50 euro le kWh. Dans tous les cas, ne faites tourner votre lave-vaisselle que quand il est plein.

© National

3. Dégivrer son congélateur

Pour connaître le coût énergétique annuel d’un congélateur, multipliez sa consommation moyenne en kWh par an (l’info se trouve sur l’étiquette de son label énergétique) par le prix de l’électricité au kWh. Ainsi, un congélateur armoire de classe D consommant 165 kWh coûtera 82,50 euros/an d’électricité si celle-ci est facturée 0,50 euro/kWh. Savez-vous qu’une couche de 3 millimètres d’épaisseur suffit à faire grimper la note de 30 à 40%? Soit, dans notre exemple, 25 à 33 euros de plus par an.

4. Laver le linge à froid

Le lave-linge représente +/- 225 kWh/an d’électricité. Laver à froid plutôt qu’à 40° réduit de 35% la consommation. A 0,5 euro/kWh, l’économie se chiffre à 34 euros par an.

5. Ne pas brancher en permanence son PC portable

90% de la charge d’un PC portable classique assez récent (consommation en 50 et 100 watts/h) se fait, en moyenne, en 1 heure. L’ économie serait de 30 à 40 euros par an.

6. Eteindre son modem

Le coût de fonctionnement de cet appareil avoisine les 20 euros par an. Le couper la nuit et durant vos absences offre un gain de 10 euros par an.

7. Mettre le couvercle sur la casserole

Mamma mia! Lorsqu’un prix Nobel de physique italien a conseillé, pour économiser l’énergie, d’éteindre le feu sous l’eau des pâtes lorsqu’elle arrive à ébullition, plus d’un cuistot italien a vu rouge. Il faut savoir que couvrir ses casseroles pour réduire le temps de cuisson permet de diminuer la consommation de sa taque de 25%, selon l’ Agence française de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Une cuisinière consomme en moyenne 350 kWh par an. L’ économie est d’environ 25 euros, soit le prix d’une bonne douzaine de paquets de pâtes…

8. Sécher son linge de façon naturelle

Un sèche-linge consomme 175 à 560 kWh/an selon son label énergétique. A 0,5 euro/kWh, c’est 87,50 à 280 euros d’économie en pendant le linge sur un fil ou un séchoir parapluie.

9. Faire tourner le lave-linge à plein

Utiliser le programme ECO avec une machine à moitié remplie économise 15% par rapport au programme normal. La différence est de 50% si chaque machine est pleine.

10. Produire son eau chaude la nuit

Si vous avez un compteur bi-horaire, produire votre eau chaude la nuit engendre une économie d’énergie jusqu’à 25%, soit 25 à 65 euros par an avec un modèle régulateur de température.

11. Régler la température de l’eau du boiler à 55 degrés

La mesure permet d’économiser jusqu’à 25% sur la consommation d’électricité, soit jusqu’à 100 euros par an, sans perte de confort.

12. Privilégier la lumière naturelle

L’ éclairage représente environ 10% de la consommation électrique d’un ménage belge, soit 300 à 400 kWh par an (150 à 200 euros). Pour économiser ne serait-ce qu’1%, soit 15 euros, profitez au maximum de la lumière naturelle gratuite. Installez votre bureau près d’une fenêtre, posez des miroirs ou privilégiez les murs blancs dans la maison pour refléter la lumière.

13. Regarder la TV une heure de moins par jour

Regarder la télé à raison de 3 heures par jour revient à environ 45 euros par an. La regarder une heure de moins vous ferait gagner 15 euros.

Chauffage 14. Purger ses radiateurs

Idéalement, les radiateurs doivent être purgés au moins une fois par an, voire tous les six mois. Votre consommation de chauffage s’en trouvera réduite de 8 à 12%. Le rendement d’un radiateur rempli de bulles d’air est en effet moins important. Dans la même veine, n’hésitez pas à les dépoussiérer, avec le même objectif d’améliorer leur rendement.

15. Diminuer la température d’un degré

Qu’on se chauffe au gaz ou au mazout, chaque degré en moins au thermostat permet une économie d’énergie de 7%. Si on se base sur la consommation moyenne de gaz d’un ménage – 17 000 kWh/an – au prix de 0,30 euro/kWh, passer de 20°C à 19°C signifie un gain de 357 euros par an. De quoi se motiver à enfiler un pull pour supporter la (petite) différence de chaleur. Vous vous chauffez au mazout? Pour une consommation annuelle de 2 000 litres à 1,39 euro/litre (prix au 10 octobre), l’économie sera d’environ 195 euros.

© National

16. Calorifuger ses tuyaux

En transitant de la chaudière aux radiateurs par les canalisations, l’ eau chaude peut perdre jusqu’à 20% de sa chaleur. Cette déperdition équivaut, selon les experts en énergie, à la consommation d’une ampoule LED de 60 watts fonctionnant en continu. Une telle ampoule consomme, en moyenne, par an, 109,5 kWh. Soit, à hauteur de 0,50 euro/kWh, 54,75 euros. Pour ne plus perdre inutilement cet argent, pensez à entourer vos tuyaux d’une gaine d’isolation ou de bandes de mousse isolante.

17. Poser un réflecteur derrière les radiateurs

Réfléchir la chaleur de son radiateur (grâce à un film d’aluminium ad hoc) pour qu’elle se diffuse davantage à l’intérieur de la pièce plutôt que vers un mur (mal isolé) qui donne vers l’extérieur réduit les pertes de chaleur de 70%, soit une économie d’environ 60 euros par an, selon Engie (10 euros par radiateur). Attention, ce conseil est valable pour les radiateurs dans lesquels circulent de l’eau. Pas les radiateurs électriques qui pourraient provoquer un risque de surchauffe.

18. Placer un boudin de porte

Plus de 40% des Belges en utiliseraient. Un outil d’isolation bon marché qui peut faire gagner près de 150 euros de chauffage, selon Ecoconso.

19. Détartrer sa chaudière

Eliminer le tartre qui encrasse progressivement le réseau de chauffage peut finir par rapporter gros. Un détartrage permet en effet de réaliser 10 à 30% d’économie d’énergie, d’améliorer le débit d’eau chaude et de diminuer son temps d’attente, enfin d’augmenter la longévité de l’installation. L’ opération est recommandée tous les dix ans mais un entretien régulier de la chaudière permet aussi d’éliminer le tartre à temps. Autre manière de se libérer de ce souci, l’installation d’un adoucisseur d’eau.

20. Entretenir régulièrement sa chaudière

Tous les ans (mazout et bois), tous les deux (gaz, Bruxelles) ou trois ans (gaz, Wallonie), entretenir sa chaudière permet une économie jusqu’à 100 euros par an pour une famille moyenne. Et jusqu’à cinq fois moins de pannes.

Habitat 21. Chercher des conseils et des infos

A Bruxelles, l’asbl Homegrade fournit conseils et informations aux citoyens, locataires ou propriétaires qui souhaitent rénover leur logement pour économiser l’énergie. Les conseillers renseignent également sur l’octroi de primes et/ou prêts liés à ces travaux. Précieux: ils se rendent à domicile, gratuitement, pour faire l’état des lieux et suggérer les améliorations possibles du bâti. En Wallonie, les quarante Guichets Energie assurent les mêmes missions, visites à domicile mises à part. De quoi économiser plusieurs centaines voire milliers d’euros.

22. Traquer les fuites

Un ménage sur trois serait victime d’une fuite d’eau sans forcément s’en apercevoir. Ainsi, un simple robinet qui goutte peut augmenter votre facture de 20 euros par an, une chasse d’eau qui fuit et c’est jusqu’à 750 euros! De quoi inciter à vérifier joints des robinets, sifflements dans les WC, pression de la soupape de sécurité de votre boiler ou encore taches d’humidité sur les murs et plafonds. Sans oublier un coup d’œil régulier au compteur pour détecter une éventuelle consommation anormale.

23. Prendre une douche plutôt qu’un bain

Le calcul est vite fait: à condition de ne pas rester sous le pommeau plus de cinq minutes, une douche nécessite entre 30 et 60 litres d’eau tandis qu’un bain en réclame au moins 150. Si l’on additionne le prix de l’eau et de l’électricité, le gain réalisé en prenant des douches s’élève entre 400 et 750 euros par an, selon le type d’appareil utilisé (chaudière mixte au gaz, boiler solaire ou électrique, chauffe-eau au gaz) et du nombre de personnes occupant le logement, selon le site energuide.be.

24. Proposer un kot intergénérationnel

L’ASBL 1toit2ages propose aux seniors de 50 ans et plus de louer une chambre inoccupée de leur logement à un ou une étudiant(e) contre un petit loyer, éventuellement agrémenté de l’un ou l’autre service. Le loyer doit se situer entre 180 et 350 euros. Pour la formule avec services, le jeune versera au senior 180 euros/mois. Actuellement, les activités de l’asbl se concentrent à Bruxelles, Namur/LLN, Mons, Liège et Charleroi.

25. Ne plus prérincer la vaisselle

Prérincer la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle consomme environ 62 litres d’eau par semaine selon la marque de détergent Finish. Soit environ 20 euros par an.

26. Comparer les offres des fournisseurs d’énergie

Monenergie.be et comparateur-energie.be comparent les prix des fournisseurs sur la base de la consommation d’énergie annuelle réelle ou du type d’habitation. Le premier revendique une économie moyenne de 259 euros par an depuis sa création et de 395 euros pour 2021, l’autre de 600 euros, le CREG Scan évoquant 1 750 à 5 500 euros par an (gaz) et 850 à 2 750 euros (électricité). Dès novembre, les régulateurs belges utiliseront une même méthode de calcul du coût annuel estimé des contrats à prix variables. Changer de fournisseur peut se faire à tout moment, avec un préavis de quatre semaines.

© National

27. Récupérer l’eau de la douche et de l’évier pour les toilettes

Glisser un seau ou une bassine sous la douche, dans une baignoire ou dans l’évier pour récupérer l’eau avant qu’elle n’arrive à la température voulue et la réutiliser pour les toilettes en jetant dans le réservoir la quantité nécessaire peut faire économiser de précieux litres chaque jour et jusqu’à 400 à 500 euros par an.

28. Aérer deux fois dix minutes par jour

Une habitation humide exige plus de chauffage qu’un logement où l’air est sec. Aérer chasse l’humidité et permet donc de consommer moins.

29. Economiser l’eau des WC

Une chasse, c’est jusqu’à 9 litres d’eau potable gaspillés. A raison de quatre passages aux toilettes par personne, une famille de quatre consommera 144 litres par jour! Solution 1: installer une chasse à double touche: la grande consommera 6 litres, la petite 3 litres. Solution 2: placer au fond du réservoir une bouteille remplie d’eau de pluie ou de sable. Le volume sera ainsi réduit et vous économiserez jusqu’à 1,5 litre par chasse. Soit une économie d’environ 200 euros par an pour notre famille de quatre dont la chasse consomme 9 litres.

30. Positionner le mitigeur en position eau froide

On a tous tendance à le laisser en position intermédiaire. Or, pas besoin d’eau tiède (donc chauffée et plus coûteuse) pour laver les légumes, se laver les mains ou rincer une éponge, une brosse à dents, etc. Il convient donc d’adapter la température selon l’usage. Pour les plus distraits, il existe aussi des mitigeurs ouverture à froid (entre 150 et 210 euros). Selon Hansgrohe, l’économie s’élèverait à environ 60 euros pour une famille de quatre personnes.

Consommation 31. Faire son pain soi-même

Pétri à la main et cuit au four ou fabriqué à l’aide d’une machine à pain, le pain coûte d’office moins cher s’il est fait maison. Bien sûr, la qualité de la farine, donc son coût, est un élément clé du prix final. Un pain de 700 grammes réalisé avec une machine coûte entre 1,55 et 1,65 euro, ingrédients, amortissement de la machine et électricité compris, alors qu’ acheté en magasin, il revient à 2,40 euros au minimum. A raison d’un pain tous les deux jours, le gain se chiffre à 145 euros environ.

32. Comparer les prix au kilo

Pas toujours facile de savoir quel produit est le moins cher au supermarché. Souvent s’y côtoient des produits identiques mais de contenance différente. Le moins cher n’est pas forcément celui dont l’étiquette affiche le prix le plus bas. Mieux vaut comparer les prix pour une même contenance pour économiser plusieurs centaines d’euros par an. Exemple: un flacon de liquide vaisselle de 1,5 litre à 3 euros et un autre, a priori moins cher, à 2,75 euros mais pour… 1 litre. Au litre, le deuxième est donc 75 centimes plus cher (+ 37,5%) que le premier. Pour ceux et celles qui ne veulent pas ajouter la corvée du calcul mental à celle des courses, des applis se chargent de la conversion. Cherchez «calculatrice de prix unitaire» dans l’App Store ou le Google Store. Précision: les magasins sont légalement tenus d’afficher les prix au kilo ou au litre mais, lorsqu’ils sont présentés dans un liquide de couverture (comme du thon en boîte, par exemple), c’est le poids net égoutté qui permet de calculer le prix au kilo. Autant le savoir…

© National

33. Choisir un téléphone reconditionné

Un tel appareil doit avoir été remis à neuf et bénéficier d’une garantie d’au moins un an. Selon UFC- Que choisir, ils sont 20 à 50% moins chers.

34. Acheter ses vêtements sur le site de la marque

Si, comme nous, vous avez craqué pour une jolie veste de marque, le plus économique est encore de l’acheter directement sur son site. A titre d’exemple: notre veste coûte 79,99 euros sur une plateforme type Zalando ou Asos, contre 70 euros sur le site du fabricant. A la clé, plusieurs dizaines d’euros d’économie par an.

35. Faire du troc

Originaire d’Espagne, les gratiferias (foires gratuites) sont des événements ponctuels où chacun apporte et emporte ce qu’il souhaite, sans débourser un euro. L’ avantage du concept: on peut repartir avec un objet même si on est venu les mains vides. Tout est question de confiance. C’est aussi assez simple à organiser.

36. Louer sa tenue

Acheter robe, chaussures, sac et accessoires peut se chiffrer entre 500 et 1 000 euros. Louer une robe de soirée coûte 50 euros et un look complet revient à 100 euros, soit 10 fois moins.

37. Utiliser les applis antigaspi

Le Belge gaspille en moyenne 345 kilos d’aliments par an, soit 1 kilo par jour. Quelle ruine! Ces dernières années, plusieurs applis antigaspi ont été développées. En tête, Too Good to Go et, depuis peu, Phenix: elles permettent de récupérer des invendus et de faire une économie de 50 à 70% sur son achat dans un commerce proche de chez soi (supermarché, boulangerie, fleuriste). Même les restos des hôtels et les snacks s’y sont mis.

38. Redonner vie aux objets

Presque tout est réparable, mais tout le monde n’ est pas forcément habile de ses mains. Raison pour laquelle les bénévoles des Repair cafés peuvent vous aider (et surtout vous apprendre) à retaper vos électros, votre matériel informatique, votre vélo, les jouets de vos bambins ou même vos vêtements. Il en existe 236 à Bruxelles et en Wallonie, donc forcément un près de chez vous. Une solution aussi économique qu’ écologique: en 2019, 175 tonnes de déchets et 1 772 tonnes de CO2 ont été évitées.

39. Faire ses courses en France

La différence de prix entre les fournitures scolaires achetées en Belgique et en France a fait grand bruit à la rentrée. Elle est tout aussi impressionnante sur d’autres produits: l’eau, le vin, le pain, les céréales, les produits laitiers. Les raisons sont connues: le marché belge est plus petit et les distributeurs sont soumis à une pression moins forte qu’en France. A cela s’ajoutent des différences de TVA et de coûts salariaux. A combien équivaut cet avantage? Difficile de le chiffrer avec précision. Plusieurs journaux, que ce soit en Belgique, en France et même au Luxembourg, se sont lancés dans la comparaison de produits de base. Selon Le Soir, la différence tourne autour des 20%. D’après La Voix du Nord, elle peut atteindre 50% à 100% pour certains articles. Le magazine luxembourgeois Paperjam, qui a comparé les additions des trois pays frontaliers, estime qu’elle serait 27% plus chère en Belgique qu’en France, sur des produits équivalents. Au Luxembourg, elle serait 11,7% plus chère qu’ en France, mais toujours moins chère qu’en Belgique. Evidemment, le gain espéré est à mettre en balance avec le coût du déplacement. Au prix actuel du carburant, la donnée n’est pas négligeable.

© National

40. Fabriquer ses produits d’entretien

Nous dépensons plus de 200 euros par an en produits d’entretien. Pour réduire la dépense de 50% (100 euros), place aux produits d’entretien faits maison. Le quintet gagnant: vinaigre blanc, bicarbonate de soude, cristaux de soude, savon de Marseille et savon noir. Seuls ou en combinaison, ils nettoient tout. Ecoconso propose, sur son site, des recettes faciles et rapides. Un nettoyant multiusage coûte entre 0,15 et 0,5 euro/litre, un produit WC 0,5 à 0,9 euro/litre, la lessive liquide, moins de 1 euro/litre.

41. Boire l’eau du robinet

Boire un litre d’eau du robinet ne coûte presque rien. Par contre, un litre d’eau Spa Reine au Carrefour revient à 0,62 euro (prix moyen pour l’ eau plate). L’ eau du robinet (environ 0,005 euro/l) est 200 fois moins chère. Le calcul est vite fait: si l’on consomme près de 1,5 litre d’eau par jour (ce qui est recommandé par les experts de la santé), l’économie est d’au moins 350 euros par an et par personne. Si on ne consomme qu’un litre, cela fait encore un bon 200 euros.

42. Emporter sa boîte repas au bureau

Un repas au snack du bureau coûte entre 7 et 9 euros (prix moyen): cela comprend les frais de personnel et administratifs (50%), d’achat d’aliments (25%), de dépenses d’énergie (15%), de bâtiment et équipements (10%). Des tartines emportées de la maison coûtent deux à trois fois moins cher. Pour un sandwich jambon, beurre, fromage: moins de 3 euros (selon les prix d’une grande surface). A l’année, pour un travailleur plein-temps, l’économie peut atteindre plus de 1 200 euros.

43. Accommoder les restes

Les restes gaspillés représenteraient l’équivalent d’un repas par semaine (source: Ademe). Les accommoder permet donc d’économiser le prix d’un repas par semaine.

44. Vendre et acheter ses vêtements en seconde main

En France, on jette en moyenne 700 000 tonnes de vêtements par an. Une dynamique d’achats compulsifs favorisée par les enseignes de fast fashion. Sauf qu’à force de craquer, même pour des petits prix, c’est le budget qui trinque. La vente et l’achat de vêtements sur les plateformes en ligne, les brocantes et les bourses d’échange permettent de limiter la casse. Selon l’Observatoire Cetelem de la consommation, les revenus personnels tirés de la vente de ces biens d’occasion sont en moyenne de 77 euros par mois en Europe.

45. Diminuer sa consommation de viande

Les nouveaux modes de consommation – végétarisme, végétalisme, véganisme, flexitarisme – progressent mais le Belge reste un amateur de viande. Selon le Celagri, le Centre d’information agriculture, il a consommé en moyenne 64 kilos de viande en 2021. Ces dernières années, le prix de la viande a augmenté de manière significative, surtout la viande bovine, tandis que le marché des protéines végétales, en plein essor, est moins soumis à la volatilité. A titre d’exemple, le steak de bœuf coûte 16 euros le kilo chez Carrefour, contre 13,75 euros pour une version végé.

46. Mutualiser des outils coûteux et peu utilisés

Acheter en commun, sur la base d’un accord bien établi, des outils de bricolage ou de jardinage parfois coûteux et assez rarement utilisés (ponceuse, perceuse…), partager leurs coûts d’entretien et de réparation, peut s’avérer économique (plusieurs centaines d’euros) tout en retrouvant du lien avec son voisinage. A Bruxelles, l’association Tournevie a ouvert une outilthèque où l’on peut, moyennant une cotisation modérée (40 euros par an, 20 euros par mois), emprunter des outils dont la gestion est assurée par la communauté elle-même.

47. Comparer les stations-service

Le gain dépendra du type de carburant, de conduite, de véhicule, de déplacements, etc. En essence, par exemple, la Citroën C3 est le modèle le plus vendu en 2021. Sur la base d’une distance annuelle de 11 440 km (moyenne essence 2021), l’économie peut s’élever à environ 125 euros, entre le tarif maximum (sans plomb 95) et le moins cher de Wallonie et Bruxelles. Autre exemple, en diesel: la Dacia Duster, modèle le plus vendu en 2021. Pour une distance annuelle de 18 000 km (moyenne diesel 2021), l’économie peut grimper à environ 212 euros.

© National

48. Cultiver ses légumes

Susann Probst et Yannic Schon, deux Berlinois passionnés de jardinage et auteurs du blog Kraut-Kopf, ont réalisé une estimation de l’économie réalisée pour une famille de trois personnes: 974 euros pour une culture du printemps à l’automne, sur un terrain de 60 m2. Les denrées cultivées sont la tomate cerise, le potimarron, la laitue, la carotte, l’oignon, l’ail, le céleri, le basilic, l’aneth et le chou frisé. L’ estimation, franchement élevée, a été établie comparativement aux prix du marché bio.

49. Privilégier les marques des distributeurs

41 euros rien que pour le café! Selon l’Organisation internationale du café, le Belge en consomme 6,8 kg par an en moyenne. Sur la base d’une telle moyenne, la différence entre du café moulu dessert Douwe Egberts (paquets de 500 g) et l’équivalent de la marque maison se chiffre à 35 euros par an chez Colruyt, approche 39 euros chez Carrefour et 41 euros chez Delhaize. Test Achats estime à 51% l’économie à réaliser avec les marques de distributeurs et 67% pour des produits blancs ou les produits les moins chers d’ Aldi ou de Lidl.

© National

50. Faire le tri dans ses services télécoms

Les tarifs des opérateurs télécoms changent tous les jours et leurs offres peuvent évoluer à la hausse après quelques mois. Le SPF Economie recommande donc de comparer régulièrement et de chercher les formules qui couvrent le mieux les besoins. Pour cela, il a établi, avec Test Achats, un «profil d’utilisateur» qui permet de vérifier pour chaque produit (téléphone fixe, GMS, Internet et TV) si l’on est un utilisateur «faible», «moyen» ou «intensif» et mieux définir les options utiles. La différence de prix entre un abonnement TV + Internet et un abonnement TV + Internet + GSM peut aller, selon le comparateur de prix astel.be et sachant qu’elle peut varier selon la commune de résidence, de 18 à 27 euros par mois. Soit un gain jusqu’à 108 euros par an.

© National

Finances 51. Faire de l’épargne exponentielle

Elle a été baptisée la «méthode 1 centime». Et est la preuve que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Comment fonctionne-t-elle? Très simplement. Le 1er janvier, vous déposez 1 centime dans votre tirelire, le 2, deux centimes, le 3, trois cents et ainsi de suite jusqu’au 31 décembre où vous y mettez 3,65 euros. Au total, vous aurez épargné 667,95 euros sans même vous en rendre compte!

52. Passer à une banque en ligne

Le choix du tout digital et la simplification de gestion permettent aux banques en ligne de réaliser des économies d’échelle importantes. A la clé: des frais réduits voire la gratuité des services proposés à leurs clients. Une des seules conditions pour bénéficier d’une carte de banque gratuite: l’utiliser au moins une fois par mois, sinon des frais vous seront facturés. Gain estimé? 150 à 300 euros, selon Comparago.

53. Adopter la règle du 50/30/20

Pour tenir un budget à l’équilibre et épargner, vos dépenses fixes ne devraient pas dépasser 50% de vos revenus, celles de vos loisirs 30%. Reste alors 20% pour votre épargne.

54. Payer en liquide

Selon le site Comment économiser, vous pouvez espérer dépenser 20% de moins qu’avec une carte de crédit. Et vous avez davantage conscience de vos dépenses.

55. Faire le tri dans ses services bancaires

Qui sait ce que lui coûte sa banque chaque année? Wikifin, le site d’information de l’ Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA), a développé un outil en ligne permettant de comparer le coût des banques selon votre profil et les services utilisés. Résultat: pour un profil moyen, la différence est de 131 euros entre la proposition la moins chère (Fintro Blue = 159,40 euros) et la plus chère (Belfius Classic = 290,44 euros). Avant d’envisager de changer de banque, faites le tri dans vos services bancaires en vérifiant les tarifs de votre institution. La plupart proposent un package incluant divers services de base et couvrant un certain nombre d’opérations. Avez-vous besoin d’une ou plusieurs cartes de crédit? Effectuez-vous des retraits à l’étranger? Privilégiez-vous la banque en ligne ou les opérations manuelles, plus coûteuses? Certaines banques font payer les virements instantanés, d’autres non. Et toutes n’appliquent pas le même taux d’intérêt sur votre découvert, le TAEG maximum légal étant de 9,5%. Enfin, pour ceux qui sont moins à l’aise avec les technologies digitales (PC et mobile banking), un service bancaire universel (SBU) est inclus dans l’offre des banques belges depuis le 1er janvier 2022. Il offre un package de base incluant au moins soixante opérations manuelles par an, une carte de débit, 24 retraits d’espèces et l’impression des extraits aux guichets automatiques pour un forfait maximal de 60 euros par an.

© National

56. Privilégier les DAB de sa banque

Si vous retirez 50 euros à un distributeur automatique de billets (DAB), vous recevez 50 euros. Mais de quel montant serez-vous débité? Si le DAB n’appartient pas à votre banque, cela peut vous coûter jusqu’à 50 centimes. A raison, en moyenne, de 12,9 retraits par an (source Febelfin), c’est près de 6,50 euros que vous pourriez économiser. Quid des guichets neutres Batopin déployés par Belfius, KBC, BNP Paribas Fortis et ING? Là encore, cela dépend de la banque. Contrairement à Belfius, KBC considère, par exemple, que ces guichets ne font pas partie de son réseau. Dont coût: 50 cents/retrait. Sauf si vous bénéficiez d’un compte Plus… dont la tarification est plus élevée.

© National

57. Passer à la microépargne automatique

Mettre de l’argent de côté sans s’en rendre compte: c’est l’objectif de la microépargne, proposée par plusieurs banques belges ou l’appli Yeeld. Cette fonction arrondit chaque transaction à l’euro supérieur, pour en économiser le solde. A la fin de l’année, une personne effectuant vingt dépenses par semaine avec un arrondi moyen de 40 centimes aura épargné 416 euros. L’ appli Plum, elle, analyse les dépenses grâce à l’intelligence artificielle, afin de mettre automatiquement de petites sommes de côté. Elle est compatible avec BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING et Argenta.

58. Profiter des réductions des applis bancaires

Chez Belfius, les utilisateurs de l’app Mobile Banking bénéficient d’une réduction de 20% sur les annonces qu’ils placent sur Immovlan. L’ appli d’ING offre à ses clients des réductions auprès de marques comme Apple, Fnac, Booking, Zalando et bien d’autres. Idem chez Argenta ou KBC/CBC, qui ont leurs propres partenariats. BNP Paribas Fortis propose un programme de fidélité à ceux qui privilégient l’achat dans des commerces locaux. De quoi faire des dizaines d’euros d’économie au quotidien, à condition d’être client de la banque… ce qui a un coût.

59. Faire le tri dans ses assurances

D’après une enquête, en 2017, d’Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances, les Belges souscrivent entre cinq et sept assurances en moyenne. Pour les particuliers, certaines sont obligatoires, comme la RC (responsabilité civile) auto, d’autres le sont contractuellement, comme les assurances incendie ou solde restant dû. «Les assurances familiale, hospitalisation sont aussi très recommandées, surtout pour les plus petits budgets», souligne Assuralia. Qui affirme qu’il est «compliqué de faire des économies sur ces assurances, mais on conseille de faire le point tous les deux ou trois ans pour les adapter aux changements de configuration familiale, aux travaux réalisés dans l’habitation familiale… Pour éviter qu’un même ménage soit doublement assuré dans le cadre d’une RC familiale, par exemple». RC qui va, selon les assureurs, de 45 à 105 euros par an et par famille. L’ assurance hospitalisation varie, elle, de 262 à 436 euros par an, selon l’assureur et la couverture, entre autres. Eliminer les assurances qui font doublon peut donc faire aisément économiser jusqu’à plus d’une centaine d’euros annuellement.

© National

Mobilité 60. Rouler à 100 km/h sur autoroute

Vous économiserez 20 euros par 1 000 km, selon Vias. Pour une voiture parcourant 20 000 km/an, le gain avoisinera 400 euros par an.

61. Vérifier la pression des pneus

Des pneus insuffisamment gonflés augmentent la consommation de carburant de 3 à 5% en moyenne. Selon Auto Plus, cela correspond à environ 0,3 litre aux 100 km par bar de pression en moins. Selon le nombre de kilomètres parcourus, le modèle de voiture et le type de carburant, l’économie varie. A titre d’exemple, si vous roulez à l’essence (1,9 euro/l), 20 000 km/an, avec une consommation moyenne de 5 l/100 km, des pneus bien gonflés vous feront économiser 84 euros/an. Selon Test Achats, l’économie s’ échelonne entre 38 et 104 euros.

62. Covoiturer pour aller au boulot

Les Belges habitent, en moyenne, à 20 km de leur lieu de travail, selon un récent Baromètre mobilité d’Acerta. Soit 40 km aller-retour. Si je travaille à temps plein, soit 220 jours par an (moyenne belge) et roule dans voiture qui consomme 7 litres/100 km, au prix de 1,8 euro le litre (tarif actuel du super), cela me coûte plus de 1 100 euros par an. Covoiturer un jour sur deux avec un(e) collègue me fait gagner 550 euros, sans compter l’économie sur l’usure et donc les entretiens de ma voiture qui roulera 4 400 km de moins.

63. Privilégier le vélo et la marche pour les petits déplacements

Selon une enquête menée en 2017 par le SPF Mobilité et Transports, 17% des trajets de moins de 1 km sont effectués en voiture. D’ailleurs, 18% des déplacements en voiture sont inférieurs à 5 km. Or, ce sont les deux premiers kilomètres qui consomment (et polluent) le plus: cette surconsommation atteint 45% sur le premier kilomètre, 25% sur le second. Pour une voiture qui consomme 7 litres/100 km, au prix de 1,8 euro le litre, 365 trajets de 1 km vous coûtent donc 66,68 euros. Que vous pourriez économiser…

Santé 64. Ouvrir un dossier médical global (DGM)

Le DGM regroupe toutes vos données de santé (traitements, opérations, maladies chroniques…). Pour l’ouvrir, il suffit d’en faire la demande à son médecin. C’est gratuit (la mutuelle prend le coût en charge : 32 euros). Grâce à lui, une réduction est accordée à chaque consultation au cabinet du généraliste : 1 euro si vous bénéficiez de l’intervention majorée, 4 euros si ce n’est pas le cas. En outre, les 75+ et les malades chroniques paient 30 % de moins de la part personnelle lors d’une visite à domicile.charge: 32 euros). Grâce à lui, une réduction est accordée à chaque consultation au cabinet du généraliste: 1 euro si vous bénéficiez de l’intervention majorée, 4 euros si ce n’est pas le cas. En outre, les 75+ et les malades chroniques paient 30% de moins de la part personnelle lors d’une visite à domicile.

© National

65. Choisir un médecin conventionné

Selon une étude menée en 2018 par Solidaris, il existe un manque criant d’informations fiables envers le patient et de transparence quant au statut de conventionnement du prestataire. Une consultation au cabinet par un médecin généraliste conventionné coûte 27 euros (avec une intervention de 21 à 25 euros selon le régime, préférentiel ou non). Chez le praticien non conventionné, la visite peut facilement grimper jusqu’à 35 euros. Soit 8 euros de plus. Pour savoir si un médecin est conventionné ou non, consultez l’outil en ligne de l’Inami ou celui de votre mutuelle.

66. Consulter un généraliste avant d’aller chez le spécialiste

Pour payer moins cher chez certains spécialistes – 17 catégories sont concernées – passez d’abord chez le généraliste qui rédigera «une lettre d’envoi». Si le spécialiste n’applique pas le tiers payant, vous paierez les mêmes honoraires qu’auparavant mais votre mutualité vous remboursera davantage. S’il applique le tiers payant, le ticket modérateur sera moins élevé (5 euros ou 2 euros si vous bénéficiez de l’intervention majorée). Attention: vous avez droit à une seule consultation réduite par spécialité et par année civile et devez avoir ouvert un dossier médical global.

67. Acheter des médicaments génériques

Opter pour les génériques? Difficile à chiffrer car la différence est plus grande pour les produits non remboursés. Medaxes (association pour des soins de santé accessibles) nous renvoie néanmoins à une étude récente de Test Achats, selon laquelle il est possible d’économiser 20% du prix des médicaments si l’on se tourne le plus possible vers les génériques. Pour un ménage belge dépensant en moyenne 860 euros par an en médicaments (Statbel, 2020), l’économie serait de 172 euros.

68. Emmener son enfant chez le dentiste

Jusqu’ à ses 18 ans, la visite de votre enfant chez le dentiste, lorsque celui-ci est conventionné, ne vous coûte rien. La prévention permet non seulement de réduire le risque de caries et autres affections dentaires mais aussi d’éviter les surcoûts ultérieurs. De quoi épargner, au final, plusieurs centaines d’euros en soins évitables. Au-delà de 18 ans, les patients qui n’effectuent pas au moins un examen buccal préventif par an doivent s’acquitter de tickets modérateurs plus élevés l’année suivante.

69. Prendre une chambre double à l’hôpital

En optant pour le confort et la tranquillité d’une chambre individuelle, vous risquez de payer jusqu’à sept fois plus qu’en chambre double pour le même traitement par le même médecin. Depuis mai dernier, les tarifs maximaux des suppléments d’honoraires sont gelés mais ils n’ont pas disparu. A l’UZ Brussel, par exemple, la première journée d’hospitalisation (en assurance obligatoire) vous coûtera 44 euros en chambre commune, contre 181 euros en chambre particulière. Soit 137 euros de moins.

Loisirs 70. Pratiquer un sport gratuit

Running, marche, street workout, yoga en ligne… Economie: 240 euros, comparé au prix de l’abonnement le moins cher dans une salle.

71. Arrêter de payer le ciné à la séance

Coût moyen d’une place de ciné: 10,50 à 12,50 euros selon la ville et la salle. Avec une carte de plusieurs séances, vous gagnez 1,50 à 2,10 euros la séance.

72. Fréquenter la bibliothèque

Selon une étude Ipsos commandée par le Pilen (Partenariat interprofessionnel du livre et de l’édition numérique), les Belges dépensent, en moyenne et par an, 127,60 euros pour des livres imprimés et 88 euros pour des livres numériques. Dans les bibliothèques communales, la gratuité est souvent de mise pour les moins de 18 ans et l’abonnement annuel dépasse rarement les 2 ou 3 euros. Pour les plus âgés, deux formules: un abonnement à 10 euros ou moins selon les communes, et quelques dizaines de centimes par livre emprunté.

73. Marcher plus

Les utilisateurs d’applis comme WeWard ou Running Heroes engrangent des points en fonction du nombre de pas ou de kilomètres journaliers. Ils peuvent ensuite les échanger contre des coupons de réduction et, dans le cas de WeWard, contre un virement bancaire – à partir de 20 euros. Sachant que 10 000 pas journaliers rapportent 10 Wards et qu’un Ward vaut 0,007 euro en Belgique, l’application fait gagner 25 euros par an à une personne effectuant 10 000 pas chaque jour de l’année (avec son smartphone en poche).

74. Demander l’intervention de sa mutuelle pour le sport

A la demande de leurs affiliés, les mutuelles interviennent dans les frais liés aux activités sportives. Solidaris prévoit un remboursement de 50 euros par an en ce sens, mais uniquement pour les jeunes de moins de 18 ans. La Mutualité chrétienne et Partenamut octroient respectivement 40 et 50 euros annuellement pour un abonnement sportif, quel que soit l’âge du bénéficiaire. Cette dernière rembourse en outre jusqu’à 30 euros par an pour l’inscription à un événement sportif et 10 euros par an pour certains tests d’aptitude sportive. Bref, le gain peut aller de 40 à 90 euros par an par personne.

© National

Mais aussi

75. Dresser une liste de courses et s’y tenir (et faire les courses sans les enfants)

76. Se faire coiffer dans les écoles (ou y faire réparer sa voiture)

77. Faire la chasse aux échantillons gratuits

78. Devenir un as du cash-back et des coupons de réduction

79. Parrainer des amis pour obtenir des réductions

80. Fixer une limite de dépense sur ses cartes de banque

81. Fermer ses tentures en fin de journée pour limiter la perte de chaleur en hiver

82. Se désinscrire des newsletters commerciales

83. Rassembler ses activités dans une seule pièce pour ne chauffer que celle-ci