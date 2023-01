Cap sur la solution de recharge idéale

Vous avez jeté votre dévolu sur une voiture électrique? Vous avez alors tout intérêt à disposer d’une solution de recharge à domicile ou au travail. Comment procéder? Vu que de nombreux conducteurs découvrent seulement la mobilité électrique, une certaine « ignorance » règne encore autour du chargement. Luminus clarifie les choses avec ses solutions de recharge pour les entreprises et les particuliers.

«Disposer d’une borne de recharge à la maison est extrêmement pratique », affirme Monia Falci, Electric Mobility Operations Manager chez Luminus. « C’est comme si vous aviez votre propre station-service chez vous. Vous n’avez pas besoin de vous déplacer et vous savez à l’avance combien vous coûte votre plein, car il dépend uniquement de votre tarif énergétique. Aux bornes publiques, les tarifs varient en fonction du fournisseur. Si vous avez des panneaux solaires, vous pouvez également optimiser votre consommation. Et si vous n’en avez pas, vous pouvez toujours recharger la nuit, à un tarif plus avantageux. Le chargement à domicile offre une foule d’avantages! »

© National

Une borne de recharge chez vous?

Il convient, bien sûr, de vous assurer que votre domicile peut accueillir une borne de recharge. Dans la plupart des cas, la réponse est positive. Monia Falci: « Il importe que votre installation électrique soit conforme, car le placement de la borne est suivi d’une inspection obligatoire. Nous posons toujours plusieurs questions aux clients pour évaluer la situation. Nous examinons d’abord la capacité de charge de votre installation actuelle. Cette donnée déterminera la vitesse de chargement, au même titre que le chargeur embarqué de votre voiture et le type de borne de recharge. »

Pour les entreprises également

Il est également intéressant pour les entreprises de mettre des bornes de recharge à la disposition de leurs travailleurs et des visiteurs. Luminus propose aussi un éventail de solutions électriques pour le marché professionnel. Monia Falci: « Nous installons de nombreuses bornes de recharge pour des bureaux, des entreprises ou au domicile de travailleurs. » Une belle manière pour les gestionnaires de flotte de décharger leurs collaborateurs de leurs soucis.

« Nous avons des partenariats avec de grandes entreprises », ajoute Monia. Un bel exemple est le site de bureaux de Coca-Cola, où Luminus a installé, sur trois parkings, pas moins de 137 bornes de recharge avec contrôle dynamique et chargement intelligent. L’entreprise chimique Oleon a, elle aussi, fait appel à Luminus pour la mise en œuvre d’une infrastructure de recharge sur différents sites en Belgique, en Allemagne et en France, ainsi qu’au domicile de ses collaborateurs. En optant pour une flotte 100% électrique, Oleon avait besoin d’un partenaire fiable dans trois pays.

Borne intelligente

Chez Luminus, la plupart des clients optent pour une borne de recharge intelligente, capable d’adapter son temps et sa puissance de chargement. « Nous proposons différents modèles avec une multitude de fonctionnalités », explique Monia. « Vous avez, par exemple, la possibilité d’optimiser votre consommation avec des panneaux solaires. Vous pouvez aussi opter pour le load balancing, auquel cas la borne de recharge tient compte des autres consommateurs d’électricité dans l’habitation pour répartir les pics de consommation. Beaucoup de clients aiment pouvoir suivre leur consommation via l’app de leur borne de recharge intelligente. Avec les bornes connectées, l’option split billing permet de scinder la facturation des coûts de chargement pour les entreprises qui font installer des bornes au domicile de leurs collaborateurs. Du contrat d’énergie à la borne de recharge, Luminus répond à tous vos besoins. »

© National