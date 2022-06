Avis de naufrage pour la culture en Flandre?

Des compagnies prestigieuses en péril, des écoles d’art menacées de fermeture, des théâtres reconnus à l’international qui prient pour leur survie… La culture en Flandre semble traverser une drôle de tempête.



Que se passe-t-il dans le champ culturel au nord du pays? Le 5 avril dernier, dans son habituelle newsletter, Needcompany, la compagnie menée par Jan Lauwers et Grace Ellen Barkey, connue à l’international pour des spectacles phares comme La Chambre d’Isabella ou La Poursuite du vent, lançait un signal de détresse commençant par ces mots: «Comme beaucoup le savent déjà, le comité d’évaluation nous a adressé un avis préalable quant à l’avenir de Needcompany. Il recommande qu’aucune autre subvention ne soit accordée à Needcompany en raison d’un manque de pertinence artistique.»

Comment l’institution théâtrale la plus subventionnée de Flandre peut-elle passer du jour au lendemain d’une dotation de 3,1 millions d’euros à zéro euro?

Le 19 mai, l’auteur et metteur en scène Guy Cassiers, acclamé jusqu’à Avignon pour des pièces comme Mefisto for Ever, Atropa ou L’Homme sans qualités, adressait une lettre ouverte au ministre flamand de la Culture, Jan Jambon (N-VA), à propos de la situation de la Toneelhuis, le théâtre de la ville d’Anvers dont il est le directeur artistique depuis 2006 et qu’il s’apprête à quitter à la fin juin : «Je m’adresse directement à vous au sujet de l’avis négatif que la Toneelhuis a reçu de la commission d’évaluation. […] La menace très réelle d’une réduction substantielle des subventions accordées par la Communauté flamande, voire leur cessation complète, constitue pour moi une préoccupation majeure en ce moment. Ce que je ne parviens pas à comprendre, c’est que l’institution théâtrale la plus subventionnée de Flandre puisse passer du jour au lendemain d’une dotation de 3,1 millions d’euros à zéro euro!»

Probabilities of Independent Events, de Grace Ellen Barkey, sera-t-il l’un des derniers spectacles de la Needcompany, à laquelle on pourrait bientôt couper les vivres? © phile deprez

Toujours concernant la culture, mais lié cette fois au ministère de l’Enseignement dont Ben Weyts (N-VA) est en charge: dernièrement, des dizaines d’ex-étudiants de l’Hisk, l’Institut supérieur des beaux-arts de Gand, publiaient, eux aussi, une lettre ouverte et lançaient une pétition de soutien à leur ancienne école, se disant «choqué·e·s et profondément déçu·e·s par la décision du gouvernement flamand de retirer le financement du Hisk d’ici à 2023» et s’opposant «à l’affirmation selon laquelle le Hisk n’apporte “aucune valeur ajoutée unique”» (lire page 74).

Vu de ce côté-ci de la frontière linguistique, où l’on a souvent regardé avec un brin de jalousie, ces dernières décennies, la manière dont le gouvernement flamand défendait bec et ongles ses artistes, la situation a de quoi étonner. Est-on arrivé à la fin d’un âge d’or, dans le creux de ce qu’on avait appelé «la vague flamande»?

Dans le collimateur

Car les trois cas sus-cités ne sont pas isolés. C’est actuellement tout un pan de la culture qui est menacé. En cause donc, concernant le secteur artistique, les pré-avis négatifs rendus par les commissions d’évaluation pour le renouvellement – tous les cinq ans – des «werking subsidies» (2023-2027), les «subventions de fonctionnement» équivalant aux contrats-programmes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans le cas de la commission théâtre en particulier, les évaluations semblent avoir été extrêmement sévères. Si tous les opérateurs dans le collimateur n’ont pas fait de remous, c’est parce qu’ils n’osent pas jeter d’huile sur le feu, alors que les négociations sont toujours en cours et que, sur leur cas, l’espoir persiste de faire changer d’avis la commission.

«Vingt-cinq pour cent des institutions culturelles et des compagnies flamandes ont reçu un pré-avis négatif. S’ils sont confirmés, c’est un quart du secteur qui ferme, affirme Jan Lauwers qui, en ce qui concerne la Needcompany, refuse les arguments avancés de «non-pertinence pour la Flandre» et de compagnie trop fermée aux jeunes artistes: «Dans notre dossier, nous avons montré que le nombre de nos spectateurs en Flandre a justement triplé ces trois dernières années. Par ailleurs, nous avons signalé que nous avons travaillé avec plus de vingt nouveaux artistes. Et 125 danseurs tout juste sortis de leurs études ont été impliqués dans nos projets. Nous sommes donc très ouverts. Ce sont deux arguments que nous ne comprenons pas. Le problème, c’est que pour répondre à ce pré-avis négatif, qui signifie la faillite de la compagnie, nous disposons juste de deux pages en format A4. Nous ne sommes pas écoutés, nous n’avons pas droit à un entretien. C’est assez stupéfiant, après 36 ans d’existence. Je ne peux pas croire que cela va vraiment se passer.»

Si les commissions ont été obligées de sortir la guillotine, c’est parce qu’elles doivent redistribuer les subsides dans une enveloppe budgétaire fermée, qui n’a pas été élargie alors que le coût de la vie, lui, a bel et bien augmenté, et qu’il faut qu’une certaine place soit laissée aux jeunes projets et artistes émergents, pour un renouvellement nécessaire du secteur. Dans cette enveloppe fermée, si certains doivent entrer, c’est mathématique, il faut que d’autres sortent. Jan Lauwers lui-même admet qu’il faut laisser la place aux jeunes, mais c’est la manière de procéder qu’il conteste. «Ces mots, “non pertinent pour la Flandre”, je ne peux pas les accepter.» C’est ce qu’il a fait savoir dans sa réponse à la commission. L’avis définitif doit tomber au plus tard le 27 juin. Les couperets s’abattront alors définitivement, marquant peut-être la fin d’une époque dorée.

Le couperet pourrait aussi tomber à l’Institut supérieur des beaux-arts de Gand (Hisk). © dr/HISK