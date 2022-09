Autophagies, journal politique de nos assiettes

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

C’est comme une invitation chez des amis. Une odeur d’épices parfume l’air. Un comédien-cuisinier, en habits camerounais, plaques de cuisson et casseroles devant lui, prépare le repas. On s’installe sur deux gradins qui se font face. Au-dessus de ceux-ci, un écran projette la préparation du repas. Des images de paysans en récolte suivront. Entre les gradins, paniers et bougies. A l’opposé de la cuisine improvisée, un musicien et son clavier. L’ odeur est de plus en plus présente. Autophagies, pièce essentielle en temps de crises sociales et environnementales, montre que la nourriture, par ses voyages, est politique. Sa metteuse en scène, Eva Doumbia, l’affirme: «Au creux […] du plaisir de la bouche se nichent des histoires de conquêtes, de dépossessions […] et de mises en esclavage. Nos plats sont envahis par l’histoire. Consommer ces aliments […], c’est se manger soi.»

Voilà le thème de cette pièce inclassable où Eva Doumbia, costume flamboyant, yeux perçants, rieurs ou investigateurs, est maîtresse de cérémonie. Cérémonie où elle convie Angelica-Kiyomi Tisseyre, pour l’Orient sensible, familial, colonial, et Olga Mouak pour l’Afrique dépossédée, violentée. Bamoussa Diomande, commis-danseur, assure le corps en révolte façon krump. Au fil du spectacle, c’est le voyage de tous les aliments – riz, banane, cacahuète, chocolat… – que nous suivons. Un dédale d’informations sur les mouvements géopolitiques de nos assiettes, saupoudré de l’odeur d’un mafé en train de se cuisiner, consommé en grandes tablées à l’issue de la représentation . Si Autophagies évacue parfois l’aspect sensible de l’aliment, il décortique en majesté son côté politique. A dévorer pour mieux penser.