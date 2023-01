Au quotidien, c’est facile

Stimuler sa créativité pour sortir de soi, confronter ses habitudes et son environnement, d’accord. Mais comment s’y prendre? Philippe Brasseur, spécialiste de la créativité, livre, pour chaque période de la vie, que l’on soit seul ou en groupe, ses solutions pratiques.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

À l’enfance

Pour stimuler la créativité de l’enfant et la protéger, il faut lui offrir des espaces d’expression. Mettre à disposition une série d’objets ou d’outils qui lui permettront de s’inventer des histoires, d’explorer son intelligence sous toutes les formes. S’inventer et se réinventer. D’un Tupperware et d’une cuillère en bois peuvent naître de grandes épopées.

L’adulte peut aussi se rendre complice de ces moments, afin de montrer à l’enfant que c’est un aspect essentiel de sa vie, qu’être créatif ne s’arrête pas dans les premières années. Les repas participent de cette sortie de cadre. Manger selon les pratiques d’une autre culture ou inventer de nouvelles formes démontrent qu’il existe d’autres manières d’appréhender le monde que ce qu’il se passe au sein de la famille occidentale. Pour ouvrir le regard, tous ensemble.

À l’adolescence

L’adolescence est une période créative, de conflit face aux normes et d’invention de soi. Une façon de pratiquer l’esprit créatif se cache dans la photographie. Une proposition: prendre chaque jour l’image d’un instant, d’un objet ou d’une personne qui a touché sa propre sensibilité. Par le biais d’une story Instagram ou d’un jetable argentique.

Pour les groupes d’adolescents, l’idée est plutôt de se réunir et de créer. En dessinant, par exemple. Se dessiner les uns les autres, ajouter des contraintes: une main derrière le dos, les yeux bandés, avec la bouche. Le tout est de se confronter à l’imperfection, d’accepter d’être maladroit et de faire des erreurs. L’exercice permet d’avoir confiance dans le hasard. Et de déconstruire les injonctions à la perfection. S’amuser et être à l’aise avec ça.

À l’âge adulte

Une clé facile d’accès à l’adulte est l’écriture. Ici aussi, la proposition est simple. Dix minutes par jour. Prendre un carnet et y noter sept choses vues, sept choses entendues et sept choses accomplies dans la journée ; vingt-et-un détails journaliers qui permettent de garder une trace et de s’inscrire dans les souvenirs. Derrière cet exercice d’écriture se cache un moyen d’estimer l’important, de comprendre ce qui se raccroche à nos valeurs et aussi de se détendre pour calmer l’anxiété quotidienne. On observe ce qui est porteur de sens et le regard se déplace vers les zones d’espoir. Là où c’est beau.

Chez l’enfant, d’un Tupperware et d’une cuillère en bois peuvent naître de grandes épopées. © getty images

Sortir de soi passe par les activités de groupe. Ensemble, entre adultes. La danse, le chant, le pilate, les sorties culturelles, les cours de céramique… Tout ce qui pousse vers l’autre et offre une opportunité de sortir de la solitude. Aller vers l’autre, parler à des inconnus, s’ouvrir à la différence. C’est aussi cela, être créatif. Sortir de ses habitudes, même si c’est parfois compliqué à mettre en place.