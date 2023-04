Les personnes âgées sont, pour Sammy Mahdi et pour son parti, qui y a récemment consacré un congrès, à la fois une préoccupation et un objectif. «Notre société donne aux personnes âgées l’impression qu’elles doivent s’en écarter. Si elles prennent un train, elles le prennent après l’heure de pointe, si elles vont faire des courses, elles le font pendant les jours de la semaine, parce que sinon, on considère qu’elles sont dans le chemin», énumère-t-il. La trilogie que notre collègue du Knack, Ann Peuteman, a publiée sur ces thématiques a saisi le jeune président chrétien-démocrate. Ces ouvrages ne figurent pas dans les grands manuels de catholicisme politique. «Bien sûr, Rerum Novarum (NDLR: l’encyclique de Léon XIII), le personnalisme, Daens, sont des éléments très importants pour moi, souligne Sammy Mahdi. Mais ici, j’avais déjà en tête de faire quelque chose autour de nos anciens, que l’on doit respecter beaucoup plus qu’on ne le fait, et ces bouquins sont arrivés juste à temps. Quand on parle du respect envers les personnes âgées, on dit que ça n’intéresse qu’elles… Je peux vous dire que les gens de mon âge sont les premiers à les défendre avec moi. Vous savez, ces valeurs familiales, c’est partagé par tout le monde.»

