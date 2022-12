Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Adoubé par l’ancien directeur artistique de La Monnaie Thierry Bosquet, Alexandre Obolensky (1952 – 2018) a marqué l’imaginaire de nombreux amateurs d’opéra et de théâtre (La Calisto de Cavalli en 1993, Peter Grimes de Benjamin Britten en 1994, Don Giovanni de Mozart en 2023…). Ce peintre de décor n’était pas seulement un virtuose, il possédait cette sensibilité nécessaire pour passer de l’artisanat à l’art. Raison pour laquelle le diplômé de l’académie de Saint-Luc qu’il était a développé, dans les années 1980, une œuvre personnelle dont on aimerait qu’elle soit plus connue. Pour s’initier, on recommande vivement la lecture de l’ouvrage que lui consacre sa fille, Eugénie (1). Emaillé d’articles de presse, il permet de se plonger dans une esthétique riche, passant du noir et blanc expressionniste à des toiles dont le chromatisme n’est pas sans évoquer Guy Peellaert. Le tout transpire une belge nostalgie.