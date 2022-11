Alerte sur le gaz

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Dans son dernier rapport de novembre 2022, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) écrit que «l’Europe pourrait faire face à un déficit de 30 Gm3 de gaz dont elle a besoin pour alimenter son économie et réapprovisionner suffisamment ses stockages durant l’été 2023, mettant en péril ses préparatifs pour l’hiver 2023-2024». Bref, nous risquons une pénurie d’approvisionnement en gaz pour l’hiver 2023-2024. La crise énergétique actuelle pourrait donc perdurer, avec ses corollaires de prix du gaz et de l’électricité. Il ne reste qu’à espérer que nos politiques (et stratèges? ) européens auront compris l’avertissement. […] En fait d’avertissement, le rapport de l’AIE ressemble plutôt au tocsin.