Accès à Bruxelles en voiture

Atteinte d’un cancer du sein depuis octobre 2020, je suis traitée, avec succès heureusement, à l’hôpital d’Ixelles. Ma voiture ne peut plus rouler à Bruxelles depuis le 1er janvier 2022 et je viens de recevoir un premier avertissement ; au 1er juillet, ce sera 350 euros d’amende. Mon suivi pour mon cancer se fait à cet hôpital et il nécessite que je puisse m’y rendre facilement et ce, plusieurs fois par an. Infirmière pensionnée, je n’ai pas les moyens de m’acheter une nouvelle voiture et en transports en commun, depuis mon domicile, cela me prendrait une journée entière et beaucoup de marche. Impossible pour moi, vu mon état de santé et la fatigue que cela me donnerait. Je fais quoi? Je ne peux pas accéder aux dérogations prévues par la loi. Mais je peux acheter un pass à 35 euros pour une journée! Je trouve ces décisions politiques scandaleuses et discriminantes, appliquées sans discernement, même si je comprends qu’il y a des mesures à prendre pour protéger notre planète. Cela alors que des poids lourds peuvent entrer dans Bruxelles. Le droit belge consacre ces droits: 1. Le droit à des prestations de qualité. Ce droit vise à garantir à chaque patient des soins de santé efficaces, vigilants et de bonne qualité et ce, dans le respect de sa dignité humaine, de son autonomie et sans qu’une distinction d’aucune sorte ne soit faite. […] 2. Le droit au libre choix du dispensateur de soins. […] Ce principe de libre choix ne peut être restreint que par une loi. Il s’agit essentiellement des législations relatives à la médecine du travail, aux accidents de travail, au traitement médical des détenus et des internés, à l’admission forcée des malades mentaux, etc. Je ne pense pas être la seule à me retrouver dans cette situation difficile. Les autorités politiques de la Région de Bruxelles-Capitale sont-elles au courant de la réalité du quotidien des gens?