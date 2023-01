À chacun sa moto

BMW célèbre cette année son 100e anniversaire. Tout a commencé en 1923 avec un seul type de moto. Aujourd’hui, BMW Motorrad propose une large gamme de machines allant de 310 à 1.800 cm3, au sein de laquelle chacun peut trouver son bonheur.

Nous sommes le 28 septembre 1923. Ce jour-là, le Salon de l’auto et de la moto de Berlin ouvre ses portes et la première moto BMW est officiellement présentée au public: un bicylindre boxer de 494 cm3 développant 8,5 chevaux. Ce modèle – la BMW R32 – constitue la base du succès de la marque allemande au cours du siècle qui suivra. Avance rapide jusqu’en 2023! Cette mécanique typique avec ses cylindres horizontalement opposés contribue toujours à définir le caractère unique des motos BMW. Le 494 cm3 a pris du corps au fil des ans pour se doter d’un puissant groupe motopropulseur de 1.254 cm3 (de plus de 130 ch) refroidi par air et huile, la R1250. Et plus question de ne disposer que d’un seul modèle, c’est désormais une large gamme au sein de laquelle les passionnés peuvent effectuer leur choix. La R1250 existe en version naked bike (la R), en version supersport (la RS), en version adventure (la GS) et en version tourisme (la RT).

© National

Boxer ultime

La version ultime du boxer est installée dans la R18 avec une mécanique cubant à 1.802 cm3. La R18 fait partie de l’offre heritage de BMW, que la marque allemande a lancée il y a dix ans pour fêter son 90e anniversaire. La R18 se définit comme un cruiser doté des caractéristiques stylistiques des BMW des années ‘30 mais avec la technologie d’aujourd’hui. La R18 s’avère disponible, non seulement en version naked cruiser, mais aussi en version grand tourisme avec ses sacoches laté- rales et supérieures ainsi que sa grande bulle, offrant une protection optimale. Quant à la série R nineT, elle constitue la base du volet heritage et se veut un élément incontournable de la gamme BMW depuis 2013. Animé par un «bi» de 1.170 cm3, ce roadster s’adresse aux pas- sionnés qui recherchent une moto belle mais sobre, qu’ils peuvent personnaliser à souhait grâce à de nombreux accessoires.

© National

Urban mobility

Cependant, BMW Motorrad incarne bien plus qu’une simple moto de type boxer. Pour le motard qui souhaite voyager loin, dans un confort absolu, la K1600 animée par un six cylindres en ligne de 1.649 cm3 s’avère la moto idéale. Tandis que ceux qui recherchent le frisson de la vitesse pure peuvent opter pour la série M de BMW Motorrad. La M 1000 RR s’ébroue grâce à un quatre cylindres en ligne de 999 cm3 développant une puissance de plus de 200 ch. Pour ceux qui préfèrent davantage de sérénité, BMW propose un choix entre la série F900 et la série G 310. La F900 est alimentée par un bicylindre parallèle de 895 cm3 développant 105 ch alors que la G310 fait la part belle à un monocylindre de 313 cm3 abordable et destiné, notamment, aux détenteurs du permis A2 (mais pas uniquement). Enfin, BMW n’oublie pas la mobilité urbaine avec sa gamme de scooters, idéale pour se faufiler dans le tissu urbain et sur les grands axes routiers et autoroutiers. La marque à l’hélice propose des scooters dotés d’une mécanique à essence «classique» de 400 cm3 (d’une puissance de 34 ch, compatible avec le permis A2) ou d’un moteur électrique dernier cri. Dans ce dernier cas, le CE 04 électrique existe aussi en version 11 kW (15 ch), permettant l’accès aux détenteurs du permis de conduire B (sous conditions) de circuler sur la voie publique. Le CE 04 de BMW Motorrad a d’ailleurs décroché la première place des deux-roues électriques les plus vendus en Belgique et au Luxembourg, mais aussi dans le monde entier! Qui dit mieux?