A 106 ans, elle fait la Une d’un magazine féminin

Elle est tatouée du cou aux pieds, elle pose sans maquillage (hormis un peu de rouge à lèvres) et a 106 ans. Trois raisons qui, a priori, n’auraient jamais dû la conduire à faire la couverture d’un numéro spécial «beauté» d’un célèbre magazine. Vogue, dans son édition des Philippines, vient pourtant de consacrer sa Une à Apo Whang-Od, tatoueuse de la région reculée de Kalinga, où se presse un tas de personnes désireuses de se faire marquer la peau. Et qui, à l’avenir, devraient être encore plus nombreuses.