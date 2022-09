Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Tel est le degré moyen de satisfaction de vie que se donne l’habitant de Flandre de 18 ans et plus en 2022, score identique à 2021, selon Statistiek Vlaanderen. Les plus âgés, les plus scolarisés et ceux vivant en couple se montrent les plus satisfaits.