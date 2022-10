54% des conducteurs autotestés positifs

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

A titre d’expérience pilote, des bornes éthylo- test ont été placées, en juin dernier, dans des lieux festifs du Brabant wallon et, à la fin août, en province de Liège. L’ Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) a tiré un premier bilan intermédiaire de l’efficacité des six bornes brabançonnes, mesurée entre le 17 juin et le 17 juillet. 54% des personnes autotestées avaient un taux supérieur à la limite légale (0,5 g. par litre de sang). Taux moyen enregistré: 0,78 g. 70% des utilisateurs de la borne ont néanmoins repris le volant. Les résultats indiquent encore qu’un conducteur sur trois n’avait pas correctement évalué son taux d’alcoolémie. Un quart des personnes très alcoolisées (1,14 g.) pensaient être toujours sous la limite légale. Le bilan de l’expérience liégeoise suivra.