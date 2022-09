Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Telle est la hausse de dossiers en assistance pour vélo enregistrés en un an par le VAB (l’organisation de la mobilité) en Flandre, qui a déjà ouvert en 2022 deux fois plus de dossiers qu’en 2019. Signe d’une popularité… et d’accidents en nette hausse.