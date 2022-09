Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Depuis le 1er janvier 2022, un peu plus de 10 000 amendes, de 350 euros chacune, ont été imposées aux véhicules entrant en Région bruxelloise et qui se sont avérés non conformes en matière d’émissions polluantes. En 2018, 385 amendes avaient été distribuées, pour un montant de 134 750 euros, tandis que l’an dernier, 16 642 conducteurs en infraction ont dû débourser un total de 5 828 700 euros.