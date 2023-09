Une mort respectueuse de l’environnement : allons-nous bientôt disparaître dans l’eau grâce à la résomation ?

L’archevêque sud-africain Desmond Tutu a opté, après sa mort, pour la résomation, qui consiste à dissoudre le corps dans de l’eau chaude. Cette méthode d’inhumation plus durable sera-t-elle bientôt possible en Belgique ? En tout cas, le secteur funéraire n’est pas réticent à cette nouvelle technique, mais elle doit être pratiquée de manière réfléchie.

La résomation, également appelée crémation par l’eau ou aquamation, consiste à décomposer le corps en un liquide chimique chaud après la mort. On utilise pour cela de l’hydroxyde de potassium et/ou de sodium, qui réduit le corps en liquide et en os à une température de 100 à 150 degrés Celsius en quelques heures. Les os sont ensuite broyés en une fine poudre blanche, qui peut être conservée dans une urne par les proches.

Cette technique est déjà utilisée aux Pays-Bas, au Canada et dans certaines régions des États-Unis. En Belgique, la législation relative à l’élimination des cadavres est une question régionale. La Région bruxelloise a déjà annoncé en 2018 qu’elle souhaitait également autoriser la résomation afin de combler le manque d’espace pour les tombes. La Flandre envisage également d’autoriser la méthode comme mode alternatif d’inhumation des corps.

Le ministre flamand de l’Intérieur Bart Somers (Open VLD) a demandé au Comité consultatif de bioéthique d’examiner les aspects éthiques de la résomation. Le comité n’y voit aucun inconvénient. « La résomation est technologiquement à jour et passe le test du cadre éthique utilisé ici », peut-on lire dans l’avis. Sur plusieurs points, dont l’impact environnemental, la résomation soutient même la comparaison avec la crémation et l’inhumation.

La commission souligne également que, comme la crémation, la résomation « peut répondre aux problèmes d’espace posés par le mode d’inhumation traditionnel ».

Plus écologique

La résomation est en effet une alternative plus respectueuse de l’environnement que l’enterrement et la crémation. L’enfouissement d’un cercueil dans le sol a un impact sur la pollution des sols en raison des résidus de colle et de peinture qu’il engendre. Le corbillard et le transport des pierres tombales émettent du CO2. L’incinération des dépouilles mortelles libère également des gaz nocifs et des particules et consomme beaucoup d’énergie. Selon l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée (TNO), la résomation consomme environ 90 % d’énergie en moins que la crémation et il y a beaucoup moins d’émissions de substances nocives. Elle ne rejette pas non plus de particules.

Funerba, la fédération des entreprises de pompes funèbres, n’est pas opposée à la résomation, à condition qu’elle soit effectuée de manière réfléchie. Johan Dexters, de Funebra, s’interroge par exemple sur l’utilisation de l’énorme quantité d’eau, un bien précieux. Quelque 300 à 400 litres d’eau sont nécessaires pour dissoudre un corps.

Le coût de la résomation n’est pas non plus très clair. Lors de la résomation, aucun cercueil n’est dissous, mais le corps doit être transporté d’une manière ou d’une autre. Comme il est interdit d’utiliser un cercueil deux fois, il faut en louer un.

Cependant, Johan Dexters a également quelques préoccupations d’ordre éthique. Par exemple, qu’advient-il du liquide résiduel ? Aux Pays-Bas, une partie est donnée aux proches, mais elle peut aussi servir pour fertiliser les champs ou fabriquer du biogaz. « Il n’est certainement pas question de déverser les liquides n’importe où. Beaucoup dépendra des investissements et de l’engagement à être aussi écologique que possible », déclare Johan Dexters.

Mais disparaître dans l’eau, cela pourrait-il vraiment plaire au Belge lambda ? Ou préfèrerait-il de toute façon le feu ou la terre ? « Il n’y a pas d’études à ce sujet, détaille Johan Dexters. Lorsque les projets de Bruxelles ont fait la une de l’actualité mondiale en 2018, la réaction de la plupart des gens n’a pas été très positive. La dissolution dans l’acide a été difficile pour beaucoup à l’époque, car elle rappelait encore trop les meurtres horribles d’András Pándy. Par le passé, le processus d’acceptation de la crémation a également été assez difficile« .

Humusation

Qu’en est-il d’une autre option : l’humusation ou le compostage d’un cadavre ? Dans ce cas, le défunt est enveloppé dans un drap biodégradable et placé dans un mélange de copeaux de bois, de feuilles et de terreau, recouvert de paille. Après plusieurs mois, le corps est digéré et les os sont pulvérisés pour devenir un compost fertile.

Le Comité consultatif de bioéthique est moins enthousiaste à ce sujet. « L’humusation naturelle ne peut actuellement être autorisée en tant que nouvelle forme d’inhumation de cadavres », peut-on lire dans l’avis. La technique ne garantit pas une décomposition efficace du corps dans un délai raisonnable, il peut y avoir des nuisances olfactives, les fluides corporels peuvent s’infiltrer dans la nappe phréatique.

Une autre technique est l' »humusation en conditions contrôlées », qui consiste à placer le corps dans un bac à compost. Selon le Comité consultatif, cette technique « peut en principe être autorisée à moyen terme comme forme d’inhumation de cadavres ». Mais il ajoute que « la demande d’humus aujourd’hui est principalement une demande d’humus naturel et que l’humus en conditions contrôlées ne répond pas à cette demande ».

« La recherche sur les avantages et les inconvénients de l’humus naturel n’est pas encore suffisante, ajoute Johan Dexters. En particulier dans les régions à forte densité de population ». Qu’en est-il des nuisances olfactives, par exemple ? Ou d’une zone boisée avec des animaux sauvages qui s’y promènent ? « Je crains que le compostage ne soit pas pour demain. De plus, le nombre de crémations ne cesse d’augmenter, ce qui fait que l’inhumation est de plus en plus reléguée à l’arrière-plan ».

Une alternative pourrait être « l’inhumation naturelle sans crémation« . Il s’agit d’enterrer un corps dans des matériaux biodégradables dans un environnement plus naturel que le cimetière traditionnel. Il existe déjà des cimetières naturels en Belgique, mais il s’agit généralement d’enterrer ou de disperser les cendres après la crémation. L’année dernière, le premier cimetière naturel a été ouvert à Drongen, où les corps peuvent également être enterrés. « On y est littéralement enterré ou dispersé en pleine nature », avait alors annoncé la ville de Gand. Il n’y a pas de monument funéraire, mais les proches peuvent accrocher à un arbre un nichoir portant le nom du défunt.

En attendant, Johan Dexters pense que le secteur funéraire devrait contribuer à rendre le monde plus durable, par exemple en écologisant les techniques existantes. « En Flandre, près de 70 % des personnes décédées sont incinérées. Les crématoriums peuvent investir dans des installations de filtrage coûteuses, mais nous devrions également nous pencher sur ce que nous incinérons exactement. Le décret flamand stipule que le cuir et le plastique sont interdits dans le cercueil, mais que se passe-t-il si le dernier souhait d’un motard passionné est d’être incinéré avec sa combinaison en cuir ? Certains crématoriums ne voudront pas le refuser ».