La Fondation CERN & Société inspire la prochaine génération de chercheurs scientifiques

Rendre la science accessible à la prochaine génération, telle est la mission du CERN, le plus grand laboratoire de physique des particules au monde. Ce centre de recherche en partenariat avec Rolex attise la curiosité des jeunes par le biais de programmes pratiques et éducatifs.

La Rolex Milgauss a résisté aux champs magnétiques

Formé il y a près de 70 ans, le partenariat entre l’Initiative Perpetual Planet et la Fondation CERN & Société est fondée sur des principes communs d’exploration, de découverte et d’excellence qui sont au cœur de cette collaboration.

Dans les années 1950, des ingénieurs avaient constaté que les champs magnétiques perturbaient le fonctionnement des montres mécaniques. C’est la raison pour laquelle Rolex a conçu en 1956 la Milgauss, une montre capable de résister à des champs magnétiques supérieurs à 1000 gauss.

Le gauss, ainsi baptisé d’après le scientifique et physicien allemand Carl Friedrich Gauss (1777-1855), est l’ancienne unité utilisée pour mesurer la densité d’un flux magnétique et indique la force d’un champ magnétique. Aujourd’hui, le gauss est remplacé par le tesla (1 tesla = 10.000 gauss), mais cette unité est toujours utilisée dans certains domaines spécialisés.

À l’époque, Rolex a demandé aux scientifiques du CERN de soumettre la Milgauss à des champs magnétiques puissants. Défi relevé par cette montre qui est capable de résister aux champs magnétiques jusqu’à 1000 gauss.

Un accélérateur de particules de 27 kilomètres de long

Le vaste campus du CERN se situe près de la frontière franco-suisse, un peu au nord de Genève. L’organisation a été fondée en 1954 pour mettre la science au service de la paix et compte aujourd’hui 22 pays membres.

Le CERN déchiffre les fondements de l’univers. Il étudie les particules élémentaires qui sont les plus petits constituants de la matière, telles que électrons et les atomes. Cette étude est réalisée et provoque une collision à très haute vitesse de ces particules élémentaires dans un accélérateur de particules. L’objectif est de déterminer la structure de la matière : quelles sont les particules qui la composent et quelles sont les forces qui assurent la cohésion de ces particules ? Parfois, ces collisions donnent naissance à de nouvelles particules.

L’accélération des particules, parfois à une vitesse proche de celle de la lumière, se fait à l’aide de champs électriques puissants. Les accélérateurs magnétiques maintiennent les faisceaux de particules sur une orbite circulaire. Le plus grand accélérateur de particules au monde, le LHC (Large Hadron Collider, en français « Grand collisionneur de hadrons »), est un anneau souterrain de 27 kilomètres de circonférence. Les nouvelles particules peuvent être observées par de grands détecteurs, des puits qui partent du niveau du sol et qui vont jusqu’à l’anneau se situant lui-même à 175 mètres de profondeur.

L’invention du world wide web et la découverte de la particule de Dieu

Pour le CERN, la science influence tous les aspects de notre vie. C’est dans cet institut de recherche de renommée mondiale que le britannique Tim Berners-Lee a inventé avec le belge Robert Cailliau le World Wide Web (www), en 1989.

En 2012, le CERN a annoncé en grande pompe la découverte du boson de Higgs. Celui-ci a été baptisé d’après le physicien britannique Peter Higgs qui a expliqué théoriquement l’existence de cette particule le 15 septembre 1964. Deux semaines plus tôt, les physiciens belges François Englert et Roger Brout de l’Université Libre de Bruxelles publiaient la même idée. Englert et Higgs ont néanmoins partagé en 2013 le prix Nobel de physique.

Le boson de Higgs est parfois aussi appelé « particule de Dieu ». Il détermine la masse de toutes les particules élémentaires connues et est la clé de la formation des étoiles et des planètes dans l’univers. Sans le boson de Higgs, il n’y aurait pas de vie dans l’univers.

La recherche dans le domaine de la physique des particules élémentaires a également conduit aux écrans tactiles que nous utilisons tous aujourd’hui. Et les particules accélérées permettent aussi de générer des faisceaux intenses de rayonnement électromagnétique (souvent des UV ou des rayons X), par exemple pour la recherche sur les matériaux mais aussi pour le traitement de patients atteints de cancer.

La curiosité est l’étincelle qui anime la science

Le CERN emploie quelque 2400 personnes, alors que ses expériences impliquent environ 10.000 scientifiques venus du monde entier et issus de plus de 600 universités. Répondre aux questions fondamentales sur l’univers nécessite les esprits les plus brillants et les technologies les plus avancées au monde. Mais l’étincelle qui anime tout ce travail, c’est la curiosité naturelle de l’homme.

Avec le soutien de l’Initiative Perpetual Planet de Rolex, la Fondation CERN & Société éveille, alimente et guide cette curiosité. C’est ce qui se passe au Portail de la science. Rolex a financé la construction de ce centre neutre en carbone, conçu par le célèbre architecte italien, Renzo Piano. Il a ouvert ses portes en octobre 2023 et est accessible au grand public. Le Portail de la science permet de mieux faire connaître le travail pionnier du CERN et d’inspirer la prochaine génération de chercheurs scientifiques. C’est un véritable tremplin pour une vie inspirée par la science.

« Chaque jour, nous découvrons quelque chose de nouveau ici »

Au Portail de la science, les visiteurs peuvent voir des expositions interactives, participer à des expériences pratiques et assister à des conférences dans une salle pouvant accueillir 900 personnes. Des présentations accessibles stimulent la curiosité sur la façon dont le monde autour de nous fonctionne.

Anastasia Tezari, physicienne et éducatrice, explique comment le CERN encourage les visiteurs à participer à des ateliers de « recherche ouverte ». Les participants reçoivent du matériel et des directives de base, mais l’objectif est de travailler ensemble et de tester des concepts. « Le monde doit savoir ce qui se passe au CERN. Chaque jour, nous découvrons quelque chose de nouveau ici et nous nous rapprochons un peu plus de la connaissance de l’univers. »

Ligne de faisceau pour les écoles : apprendre pour le futur

Rolex soutient aussi le concours « Ligne de faisceau pour les écoles ». Avec ce programme, la Fondation CERN & Société donne chaque année à des étudiants du monde entier la possibilité de tester dans le centre un projet qu’ils ont formulé eux-mêmes dans le domaine de la physique des particules élémentaires, en utilisant une « ligne de faisceau » : la trajectoire d’un faisceau de particules le long du guidage spécifique d’un accélérateur.

En 2024, 461 équipes de 78 pays ont rentré une proposition. Yuzuka Sasaki, étudiante japonaise, comptait parmi les lauréats. « Nous apprenons beaucoup, par exemple à mesurer des rayons cosmiques et à utiliser le système d’acquisition de données du CERN. Mais nous avons aussi la possibilité de faire des erreurs, et de parler avec des chercheurs scientifiques. Le CERN nous permet de jouer et de découvrir. »

Pour Markus Joos, coordinateur technique du concours Ligne de faisceau pour les écoles : « Le mot développement est crucial, que les étudiants choisissent ou non plus tard une carrière universitaire ou qu’ils utilisent dans l’industrie les compétences qu’ils ont acquises au CERN en matière de résolution de problèmes. De nos jours, les jeunes scientifiques se spécialisent vite et restent actifs de manière multifonctionnelle : de l’électronique à la communication. Pour moi, l’épanouissement des élèves est aussi important que leurs connaissances scientifiques. »

Rolex et le CERN : les mêmes valeurs, les mêmes aspirations

Après pas loin de 70 ans, leur partenariat est plus fort que jamais. Il est motivé par la volonté d’inspirer la prochaine génération de chercheurs scientifiques. « Grâce à Rolex, nous pouvons toucher davantage de jeunes et les amener à un niveau supérieur, » conclut Charlotte Lindberg Warakaulle, directrice des Relations internationales du CERN. « En tant que partenaire depuis de longues années, Rolex a un impact important sur nos efforts pour impliquer le public dans notre travail. »

