Zelensky s’adresse à l’Ukraine : « Les lendemains meilleurs ne viennent pas tout seuls »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche ses compatriotes, lors de ses vœux de Nouvel an à la nation, à façonner l’année nouvelle « selon (leurs) propres idées » et à ne pas perdre de vue l’avenir de leur pays.

« Nous, Ukrainiens, savons mieux que quiconque que les lendemains meilleurs ne viennent pas tout seuls, parce que nous défendons chacun nos lendemains de nos propres mains », a-t-il déclaré dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux, dans lequel sa femme Olena apparaissait également à ses côtés. « C’est pourquoi notre nouvelle année sera exactement ce que nous voulons qu’elle soit et comment nous la façonnerons ».

M. Zelensky a souligné qu’une nouvelle année est également associée à une nouvelle dynamique et s’est adressé directement aux Ukrainiens : « Le miracle du Nouvel an, mais aussi le miracle de toute l’année, c’est vous tous : déterminés, responsables, attentifs et efficaces« .

Dans le même temps, il a rappelé aux Ukrainiens que le pays est toujours attaqué par la Russie. « Force et vigueur aux personnes qui défendent un avenir libre et sûr – pas seulement le leur, mais celui du monde entier », a-t-il conclu.