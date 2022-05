Zelensky était-il sous l’influence de drogues dans cette vidéo ? (fact-check)

Des images circulent sur Internet montrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un état qui semble anormal. Il s’agit en fait d’une vidéo que Zelenksy a lui-même mise en ligne et qui a ensuite été partagée en moins bonne qualité. Dans la vidéo de qualité inférieure, la voix de Zelensky semble plus profonde et plus rauque, le faisant peut-être paraître plus « confus » que dans l’originale. Cependant, les images ne contiennent aucune preuve de consommation d’alcool ou de drogue.

Le 17 avril, un homme néerlandophone poste le tweet ci-dessous, reprennant une vidéo de Zelensky.

⚡️ 🇺🇦 Zelensky, gisteravond, helemaal alleen in zijn kantoor, in "stoned" modus!



Dit is de man die door de EU en de VS op handen wordt gedragen!🤔 pic.twitter.com/yZKqqXIkQ8 — Kees71 (@Kees71234) April 17, 2022

Dans son tweet, l’homme partage une vidéo d’environ une trentaine de secondes, dans laquelle on peut voir le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son bureau. « Zelensky, hier soir, tout seul dans son bureau, en mode défoncé! », dit le tweet.

À en juger par l’angle de la caméra, il semble s’agir d’une « vidéo selfie » de Zelensky. Le président ukrainien s’adresse à la caméra puis zoome sur certains objets dans son bureau. On y voit successivement un document qu’il tient à la main, une photo de famille encadrée, une statue en céramique en forme de coq – récemment transformée en symbole de la résistance en Ukraine – et le drapeau ukrainien. À la fin du clip, Zelensky serre le poing. Sur certaines images, le président ukrainien apparaît quelque peu confus.

Que dit Zelensky dans la vidéo?

« Bonsoir à tous. C’est le 52e jour (de la guerre). Que dire de plus ? Nous restons fermes. Nous continuons à lire (alors que le document apparaît), nous continuons à aimer (alors qu’il montre la photo de famille), nous restons reconnaissants (alors que le coq apparaît), nous restons fiers (alors qu’il zoome sur le drapeau). Nous continuerons de résister. »

Le message a été retweeté près de 1.000 fois. Dans les réactions, beaucoup attribuent la confusion du président ukrainien à la fatigue. Pourtant, d’autres acceptent l’hypothèse que Zelensky est sous l’influence de drogues dans la vidéo.

« Le président ukrainien a-t-il un problème de drogue ? », demande un internaute qui partage la même vidéo. Les images font également le tour des comptes anglophones, avec l’affirmation qu’il s’agit d’un Zelensky ivre et drogué. « La vidéo a été téléchargée et supprimée à nouveau », lit-on encore sur Tweeter.

Ce n’est pas correct. Volodymyr Zelensky a lui-même mis en ligne la vidéo sur sa page Instagram, le 16 avril, où le message avec la vidéo en question peut toujours être visionnée. Plus de 3,6 millions de personnes l’ont déjà fait. Le 17 avril, la vidéo a été téléchargée sur le compte Twitter du ministère ukrainien de la Défense, où elle a déjà été visionnée 1,9 million de fois et est toujours en ligne.

Lorsque nous comparons la vidéo originale que Zelensky a lui-même publiée avec la version que d’autres ont diffusée sur les réseaux sociaux -avec le message selon lequel Volodymyr Zelensky aurait été drogué-, nous remarquons de légères différences : la qualité de la vidéo est moins bonne, de sorte que tous les détails sont moins facilement observables.

La différence la plus flagrante est la qualité sonore inférieure dans les aigus, ce qui rend la voix du président ukrainien plus profonde et rauque, ce qui incite à croire que Zelensky soit dans un état second. Cependant, nous ne pouvons pas déterminer si cela est le résultat d’une manipulation consciente.

De plus, les objets sur le bureau de Zelensky se distinguent moins nettement. Ce que certains internautes considèrent comme une ligne de cocaïne, par exemple, s’avère être le reflet des lignes blanches sur le cuir de son bureau.

Depuis longtemps, des rumeurs disent que le président ukrainien est toxicomane. En mars, le politicien ukrainien pro-russe Ilya Kiva a déclaré à la télévision d’État russe que Zelensky aurait été accro à la cocaïne.

Récemment, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky se filme en ligne, avec de la cocaïne et une carte bancaire à côté de lui, sur son bureau. Il s’agissait d’une vidéo que Zelensky lui-même a mise en ligne, à laquelle de la poudre blanche a ensuite été ajoutée par manipulation d’images, comme expliqué dans ce fact-check de Knack.

Conclusion

Des images circulent sur Internet montrant le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un état « lapidé » ou « ivre ». Il s’agit en fait d’une vidéo que Zelenksy a lui-même mise en ligne et qui a ensuite été partagée en moins bonne qualité. Dans la vidéo de qualité inférieure, la voix de Zelensky semble plus profonde et plus rauque, le faisant peut-être apparaître comme plus « confus » que dans l’originale. Cependant, les images ne contiennent aucune preuve de consommation d’alcool ou de drogue. Selon nos recherches, l’allégation n’est pas prouvée. Nous l’évaluons donc comme faux.