Zakia Khattabi (Ecolo) qualifie bien le Hamas de « groupe terroriste », après une « hésitation »

La ministre fédérale du Climat, Zakia Khattabi (Ecolo), a qualifié dans un communiqué le Hamas de « groupe terroriste », après une interview sur LN24 qui avait instillé le doute quant à sa position.

J’ai eu une hésitation quant à la reconnaissance juridique du Hamas comme groupe terroriste. Le Conseil de l’Union européenne le reconnaît bien comme tel, un positionnement sur lequel je m’aligne sans ambiguïté », a déclaré l’écologiste.

Sur LN24, la ministre avait indiqué ne pas qualifier de « terroriste » l’organisation islamiste palestinienne par manque de connaissance de la signification juridique de ce terme. Tout en soulignant n’avoir « aucun problème à qualifier les attentats perpétrés par le Hamas de ‘terroristes, d’actes de barbarie et condamnables' ».

Zakia Khattabi avait également appelé à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et à la libération des otages. Le Hamas, qui contrôle l’enclave palestinienne de Gaza, figure depuis 2001 sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne et est également considéré comme entité terroriste par les États-Unis.