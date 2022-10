Xi Jinping sort renforcé du congrès du PCC

Principales modifications de la charte du PCC

Voici les principales modifications annoncées, et celles qui n’ont finalement pas eu lieu:

Le « rôle central » de Xi: la charte du PCC réaffirme le « rôle central du camarade Xi Jinping au sein du Comité central du Parti et du Parti dans son ensemble ». Les quelque 97 millions de membres du parti devront tous « atteindre un niveau élevé de compréhension » du rôle essentiel du secrétaire général et le défendre, selon la résolution adoptée à l’unanimité au dernier jour du congrès. Même si le président de 69 ans avait déjà été qualifié de « noyau dur » du parti dans la charte de 2017, la version amendée samedi y fait plus longuement référence, et dans des termes plus respectueux encore. Cela pourrait indiquer un renforcement du pouvoir de Xi Jinping au sommet du parti et donc de son pays.

La « Pensée » de Xi: en 2017, la charte du PCC avait intégré une référence à « la Pensée Xi Jinping sur le socialisme à caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère », une mention ensuite ajoutée à la Constitution en 2018. De nombreux analystes s’attendaient à ce que cette formule soit raccourcie à « la pensée Xi Jinping », ce qui selon le cabinet spécialisé Trivium China aurait élevé « son statut et son idéologie au même niveau que Mao Tsé-toung », le fondateur du régime (1949-76). Finalement, la résolution de samedi garde la formule inchangée. Mais elle insiste sur l’importance du « marxisme de la Chine contemporaine et de celle du 21e siècle », car il « incarne le meilleur de la culture et de l’éthique chinoises de cette époque ».

Mise en garde à Taïwan: Le sujet apparaît pour la première fois dans la charte du parti sans aucune ambiguïté: le refus de tout projet d’indépendance de Taïwan, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire. Le congrès « accepte d’inclure dans la charte du parti des déclarations sur (…) l’opposition résolue et la dissuasion des séparatistes qui cherchent à obtenir l’indépendance de Taïwan », indique la résolution. La charte actuelle mentionnait uniquement que le parti allait « travailler continuellement a renforcement de l’unité de l’ensemble du peuple chinois, dont les compatriotes […] de Taïwan », dans le cadre des efforts pour parvenir à la « réunification de la mère patrie ».

Le gouvernement chinois réaffirme régulièrement son intention de réunifier Taïwan au reste du pays, disant privilégier la voie pacifique mais sans renoncer à la force si nécessaire.