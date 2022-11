USA: les électeurs offrent plusieurs victoires aux défenseurs du droit à l’avortement

Les défenseurs du droit à l’avortement se réjouissaient d’avoir enregistré des victoires « historiques » lors de référendums organisés en marge des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Après la volte-face de la Cour suprême qui, en juin, a rendu à chaque Etat la liberté d’interdire les avortements sur leur sol, les électeurs de cinq Etats étaient appelés à se prononcer sur cette question. Les électeurs de Californie, du Vermont et du Michigan ont accepté de réformer les Constitutions de leur Etat pour y inscrire noir sur blanc le droit à l’avortement, selon la chaîne NBC et le journal New York Times.

Ces amendements garantiront le droit à avorter dans ces Etats même si les élus locaux devaient un jour adopter une loi pour l’interdire. Ces résultats étaient attendus dans ces trois Etats à majorité démocrate mais les électeurs du Kentucky, un Etat conservateur et religieux, ont, selon des résultats préliminaires, également rejeté une proposition hostile à l’IVG.

« Dans tout le pays, la nuit dernière, nous avons vu une répudiation claire de la décision de la Cour suprême », a commenté Nancy Northup, la présidente du Center for reproductive rights, qui défend le droit à l’avortement. « Les électeurs se sont mobilisés en force pour restaurer le droit que la Cour suprême leur a pris », a-t-elle poursuivi dans un communiqué. Ils « ne veulent pas que les politiciens contrôlent leurs corps et leurs avenirs ». Les résultats sont encore inconnus dans le Montana, où une proposition de loi d’initiative populaire visait à donner un statut juridique de « personne » aux embryons et aux foetus. En août, les électeurs du Kansas, un fief républicain, avait déjà rejeté une proposition hostile à l’IVG.

L’ancienne secrétaire d’Etat démocrate Hillary Clinton a salué ces votes. « Il semblerait que les femmes apprécient d’avoir des droits humains et que nous allons aux urnes« , a-t-elle tweeté. Tout en saluant une « victoire historique », le directeur de la puissante organisation des droits civiques ACLU a souligné que le « travail était loin d’être terminé ». « Chaque personne mérite de pouvoir prendre ses décisions personnelles concernant sa grossesse et nous n’arrêterons pas de nous battre tant que cette vision ne sera pas réalisée dans tout le pays », a-t-il dit.

Depuis la décision de la Cour suprême, une quinzaine d’Etats ont totalement interdit les avortements et d’autres les ont fortement restreints. Au moins 66 cliniques ont fermé dans le pays.