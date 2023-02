USA: l’administration Biden veut imposer des règles plus dures aux demandeurs d’asile

L’administration Biden a proposé mardi que de nouvelles restrictions soient appliquées aux demandeurs d’asile, disant vouloir empêcher un afflux de migrants à sa frontière sud une fois levées des mesures liées à la pandémie de Covid.

Les nouvelles règles voulues par le gouvernement exigeraient des demandeurs d’asile qu’ils fassent leur demande à l’avance et non une fois arrivés aux Etats-Unis, sans quoi ils seraient considérés comme ne pouvant prétendre à l’asile. Elles appliqueraient un système déjà en place pour les migrants venus d’Ukraine, du Venezuela, de Cuba, du Nicaragua et d’Haïti.

Ces règles, publiées sur le registre fédéral pour être soumises à des commentaires pendant 30 jours avant d’être appliquées, semblent revenir en partie au dur régime instauré par le prédécesseur de Joe Biden, Donald Trump, qui avait été en fin de compte annulé par les tribunaux. Mais l’administration Biden argue qu’en l’absence d’actes de la part du Congrès, c’est la seule manière de gérer la frontière, que jusqu’à 200.000 personnes tentent de franchir chaque mois, la plupart demandant l’asile.

Les mesures proposées ont été vivement critiquées par des défenseurs des droits des migrants. Elles fermeront « la porte à d’innombrables réfugiés cherchant sécurité et protection aux Etats-Unis », a dit Abby Maxman, présidente d’Oxfam America. « Cette politique est illégale, immorale et aura un impact terrifiant sur les enfants, les femmes et les hommes cherchant la sécurité », a-t-elle ajouté.