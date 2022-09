Première réunion de la « Communauté politique européenne » en présence du Royaume-Uni et de l’Ukraine

La première réunion de la « Communauté politique européenne » se tiendra également en présence du président ukrainien, dont le pays est candidat à l’adhésion.

La Turquie et le Royaume-Uni « devraient être invités » à la première réunion de la « Communauté politique européenne« , qui doit rassembler le 6 octobre à Prague les dirigeants des Vingt-Sept et ceux de pays candidats à l’adhésion ou voisins du bloc, a-t-on appris mercredi de sources européennes.

Outre les Etats membres de l’UE, les dirigeants des six pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie), de la Norvège, de la Suisse, de l’Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie, de la Turquie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan devraient « bientôt » recevoir une invitation, selon l’une de ces sources.

Ce projet de plateforme de dialogue politique et de coopération, a été lancé par le président français Emmanuel Macron et endossé en juin au cours d’un sommet européen.