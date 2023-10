L’UE veut « doubler » le potentiel économique des Balkans dans les 10 ans

L’Union européenne envisage un plan de croissance de six milliards d’euros, visant, entre autres, à « doubler » le potentiel économique des Balkans occidentaux.

L’Union européenne veut aider à « doubler » le potentiel économique des Balkans occidentaux dans les dix prochaines années, grâce à un plan de croissance de six milliards d’euros, a déclaré lundi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en tournée dans la région.

« Nous devons rapprocher nos économies. Le plan de croissance va renforcer votre économie, va créer de l’emploi et va en même temps vous aider sur le chemin de l’intégration à l’Union européenne », a déclaré Mme Von der Leyen lors d’une conférence de presse à Skopje avec le Premier ministre de Macédoine du Nord, Dimitar Kovacevski. « Ce plan a le potentiel de doubler votre économie en dix ans – c’est le but », a-t-elle ajouté.

« Des réformes et des investissements »

Ce plan de croissance de 6 milliards d’euros prévoit plusieurs étapes – ouvrir une partie du marché unique européen aux entreprises des Balkans, ouvrir un marché régional commun, réformer des pans de l’administration et de la Justice, combattre la corruption. « Ce sont des réformes, et des investissements. Nous avons de très bons retours d’expériences de ce principe au sein de l’Union européenne. Cela fonctionne très bien. Donc nous nous sommes dit : pourquoi ne pas élargir ce principe à nos amis dans les Balkans occidentaux ?« , a ajouté la présidente de la Commission.

Après Skopje, Mme Von der Leyen s’est rendue au Kosovo, où elle a salué les « efforts faits pour renforcer la démocratie« . Mais « nous n’avancerons que si le Kosovo et la Serbie normalisent leurs relations », a-t-elle toutefois mis en garde. La Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, l’Albanie et la Bosnie sont candidats à l’Union européenne, tous à des stades différents d’une possible intégration.