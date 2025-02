L’UE prépare une réponse « ferme et proportionnée » aux droits de douane annoncés par Trump

Alors que Trump a annoncé de nouveaux droits de douane sur l’acier et l’aluminium, l’UE prépare sa riposte.

La Commission européenne prépare des contre-mesures « fermes et proportionnées » aux droits de douane annoncés cette nuit par le président des États-Unis Donald Trump, a affirmé mardi le commissaire au Commerce, Maros Sefcovic.

« Nous évaluons actuellement l’ampleur des mesures annoncées cette nuit et nous y répondrons de manière ferme et proportionnée par des contre-mesures », a déclaré M. Sefcovic, devant les eurodéputés réunis en plénière à Strasbourg. Il confirme ainsi des avertissements lancés ces dernières semaines par les Européens.

Le haut mandataire slovaque a déploré une situation « perdant-perdant » qui affectera aussi les entreprises et les citoyens américains. « Les surtaxes tarifaires sont mauvaises pour les entreprises et pires encore pour les consommateurs. En imposant ces tarifs, les États-Unis imposent leurs propres citoyens, augmentent les coûts pour leurs propres entreprises et alimentent l’inflation ».

Ces surtaxes ne sont fondées sur « aucune justification » plausible. Elles peuvent en outre avoir des effets déstabilisateurs pour le commerce international dans son ensemble, a mis en garde Maros Sefcovic.

Donald Trump a signé ces dernières heures un décret fixant au 12 mars la date d’entrée en vigueur des nouveaux droits de douane de 25% sur l’acier et l’aluminium et leurs produits dérivés, en évoquant des risques pour la « sécurité nationale » et un déséquilibre commercial. Il a aussi annoncé des droits réciproques sur d’autres produits à venir cette semaine encore.

Lors de son premier mandat (2017-2021), Donald Trump avait déjà imposé des droits de douane de 25% sur l’acier et de 10% sur l’aluminium. Ces mesures avaient ensuite été levées, pour beaucoup, par lui-même ou par son successeur démocrate, Joe Biden.