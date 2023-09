Discours sur l’état de l’Union: Ursula von der Leyen plaide pour une « Union complète à 30 et plus » (vidéo)

Dès 9h, la présidente de la Commission entame le dernier discours sur l’état de l’Union de cette législature, à 9 mois des élections européennes.

Compléter notre Union » est dans l’intérêt stratégique et sécuritaire de l’Europe, a estimé l’Allemande.

Elle a relevé que l’Ukraine, qui a obtenu le statut de pays candidat, a déjà réalisé de grandes avancées en vue de son intégration. « Et nous avons vu la détermination d’autres pays candidats à se réformer. »

L’État de droit et les droits fondamentaux doivent toutefois continuer à former le socle de l’UE, selon la présidente de l’exécutif européen. Pour ce faire, elle propose d’ouvrir les rapports de la Commission sur l’État de droit aux pays candidats à l’adhésion. Ces rapports recensent les progrès réalisés ainsi que les sujets de préoccupation, et formule des recommandations aux différents pays.

« La question n’est pas de choisir entre approfondir l’intégration ou élargir l’Union », a également signalé Ursula von der Leyen, pour qui il faut faire les deux. « Nous avons prouvé que nous pouvons être une Union géopolitique et que nous pouvons avancer rapidement lorsque nous sommes unis. Et je suis convaincue que l’équipe Europe fonctionnera également à 30 et plus ».

Pour Mme von der Leyen, l’élargissement de l’UE passera par la modification des traités « si et lorsque ce sera nécessaire ». Mais les institutions ne doivent pas attendre de modifier les traités pour avancer, a-t-elle souligné. « Nous pouvons adapter plus rapidement que cela notre Union en vue de son élargissement. » Elle a appelé à répondre dès maintenant aux questions concrètes sur le fonctionnement pratique d’une Union de plus de 30 pays, en particulier sur la capacité d’action de cette Union à 30.

Garantir « une transition juste et équitable »

Ursula von der Leyen a également souligné sa volonté de « garder le cap » sur le Pacte vert tout en garantissant « une transition juste et équitable », alors que les règlementations environnementales de l’UE font l’objet de résistances croissantes. « Quand il est question du Pacte vert pour l’Europe, nous gardons le cap, nous restons ambitieux, nous ne dévions pas de notre stratégie de croissance. Et nous aurons toujours à coeur de garantir une transition juste et équitable« , a-t-elle dit lors de son discours sur l’état de l’Union devant les députés européens à Strasbourg.

« Nous continuerons à soutenir l’industrie européenne tout au long de cette transition. Nous avons commencé par un train de mesures – allant du règlement pour une industrie +zéro net+ au règlement sur les matières premières critiques », a-t-elle détaillé.

Elle a par ailleurs annoncé une série de mesures à venir en faveur de l’énergie éolienne, insistant sur la nécessité d’accélérer la délivrance des permis. La responsable allemande chrétienne-démocrate a aussi tenu à « rendre hommage » aux agriculteurs, reconnaissant qu’ils « sont soumis à l’impact croissant, sur leur travail et leurs revenus, de l’agression russe contre l’Ukraine, du changement climatique, avec les sécheresses, les incendies et les inondations que celui-ci provoque, mais aussi de nouvelles obligations ».

« Nous avons besoin de davantage de dialogue et de moins de polarisation. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons engager un dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture dans l’UE. Je suis et demeure convaincue que l’agriculture et la protection de la nature peuvent aller de pair », a-t-elle ajouté.

L’UE a adopté une grande partie du Pacte vert, ambitieux plan visant à sabrer les émissions carbone du bloc, érigé en priorité par la Commission.Mais ce dernier reste inachevé: 37 textes restent en négociations, dont certains -« restauration de la nature », encadrement des pesticides…- suscitent l’opposition de la droite et de l’extrême droite, qui dénoncent un « fardeau » réglementaire imposé aux agriculteurs et entreprises.

Ouverture d’une enquête antisubventions sur les véhicules électriques chinois

Dans ce discours, le dernier de ce type sous cette législature, Mme Von der Leyen est revenue sur les quatre années écoulées depuis la mise en place de son équipe. Elle a aussi envisagé les 300 prochains jours avant les élections, soulignant la nécessité de faire aboutir plusieurs dossiers en cours, dont le pacte sur la migration et l’asile.

L’Allemande s’est attardée sur les défis auxquels fait face l’industrie européenne, dont la concurrence inéquitable de la Chine. « Nous n’avons pas oublié combien notre industrie solaire avait pâti des pratiques commerciales déloyales de la Chine », a-t-elle rappelé, en se tournant vers un autre secteur menacé. « Les marchés mondiaux sont aujourd’hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché, dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives. Cela fausse notre marché. Je vous annonce donc aujourd’hui que la Commission ouvre une enquête antisubventions sur les véhicules électriques en provenance de Chine. L’Europe est ouverte à la concurrence. Pas à un nivellement par le bas », a-t-elle dit. Les dossiers de concurrence ont été repris il y a peu par le commissaire belge Didier Reynders.

Pour autant, L’UE doit maintenir ses lignes de communication ouvertes et poursuivre son dialogue avec la Chine, a confirmé la cheffe de l’exécutif européen. « Parce qu’il y a aussi des sujets sur lesquels nous pouvons et devons coopérer. Réduction des risques, pas découplage – ce sera mon approche envers les dirigeants chinois lors du sommet UE-Chine qui se tiendra plus tard cette année. »

La question de la migration au centre du discours d’Ursula Von der Leyen

Ursula von der Leyen était attendue au tournant en ce qui concerne la migration. « La migration doit être gérée, cela nécessite de la force, un travail de longue durée. C’est l’issue d’un nouveau Pacte sur la migration et l’asile, a annoncé la présidente de la Commission européenne. Avec le pacte nous avons trouvé un nouvel équilibre entre la protection des frontières et la protection des personnes, entre souveraineté et solidarité, entre sécurité et humanité. »

La présidente de la Commission a donc appelé le Parlement et le Conseil européen à adopter le Pacte sur la migration et l’asile. « Notre travail sur la migration se fonde sur la conviction que l’unité est à notre portée. Un accord sur le Pacte n’a jamais été aussi proche : le Parlement et le Conseil ont une occasion historique de le faire aboutir montrant que l’Europe peut gérer des migrations avec efficacité et compassion, finissons le travail », a-t-elle poursuivi. Mardi, cet accord a suscité beaucoup de critiques dans l’hémicycle, mais la famille politique de Mme Von der Leyen, le Parti populaire européen (PPE) de Manfred Weber, a plaidé sa mise en œuvre pleine et correcte, et la conclusion d’autres accords de ce type avec les pays tiers.

La pénurie de main d’oeuvre et de compétences

L’accès au marché du travail pour les jeunes et pour les femmes, l’arrivée de l’intelligence artificielle, la nécessité d’une immigration de main-d’œuvre qualifiée, le manque de solutions d’accueil pour les enfants des travailleurs, etc.: tous ces défis seront au cœur l’an prochain, « avec la présidence belge, d’un nouveau sommet des partenaires sociaux à Val Duchesse« , a annoncé Mme Von der Leyen.

« Cela fait presque quarante ans que Jacques Delors convoquait la réunion de Val Duchesse, qui a vu naître le dialogue social européen. Alors que notre monde se transforme plus vite que jamais, les partenaires sociaux doivent de nouveau être au cœur de notre avenir« , a-t-elle plaidé.

L’IA aussi au programme

Alors que la Commission européenne a présenté la première législation sur l’intelligence artificielle au niveau mondial, Ursula von der Leyen encourage à adopter et mettre en oeuvre ces règles le plus rapidement possible. « Nous jetons les bases d’un système unique de gouvernance en Europe mais nous devons travailler avec nos partenaires pour avoir tous la même compréhension de l’impact de l’IA dans nos sociétés, c’est le deuxième pilier. Le troisième pilier consiste à orienter l’innovation de manière responsable. » La Commission européenne propose donc des ordinateurs très performants pour aider les start-up dans l’IA.

« Il nous faut un dialogue ouvert avec ceux qui déploient. Nous ne pouvons plus perdre de temps, nous devons faire converger toutes les initiatives afin d’assurer une utilisation sûre de l’IA », a-t-elle poursuivi.

À neuf mois des élections, qui auront lieu le 9 juin 2024, la prise de parole d’Ursula von der Leyen pourrait avoir des teintes électorales, même si elle-même n’a pas levé le voile sur sa volonté ou non de rempiler pour un mandat supplémentaire à la tête de la Commission européenne. Celle qui avait été désignée comme « joker » après les élections de 2019 serait aujourd’hui plébiscitée par de nombreux États membres, selon une source diplomatique.