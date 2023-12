Les Européens majoritairement optimistes sur l’avenir de l’UE

Plus de la moitié des personnes interrogées dans les États membres de l’Union européenne sont optimistes sur l’avenir de l’UE, selon un sondage Eurobaromètre publié à six mois des élections européennes.

Les Danois et les Irlandais sont les plus confiants, avec 83% de « très » ou « plutôt » optimistes. Cette proportion est de 66% pour les Belges, 58% pour les Allemands, 55% pour les Hongrois.

Elle tombe sous la barre des 50% dans un seul pays, la France, où les sondés ne sont que 46% à se dire optimistes, dépassés par les pessimistes (49%). Sur l’ensemble des 27 pays de l’UE toutefois, 48% des sondés estiment que « les choses vont dans la mauvaise direction » dans l’UE (contre 33% qui pensent que « les choses vont dans la bonne direction »).

Mais 61% des personnes interrogées considèrent que l’adhésion de leur pays à l’UE est une bonne chose – une proportion à peu près stable par rapport à septembre 2018. Et quelque 70% des Européens estiment que les actions de l’UE ont « un impact sur leur vie quotidienne ».

Un peu plus de la moitié (53%) pense que l’invasion russe de l’Ukraine doit être l’occasion d’accélérer l’élargissement de l’UE. Cette proportion a toutefois baissé par rapport à avril-mai 2022, quelques mois après le déclenchement de la guerre par Moscou.

À six mois des élections européennes des 6-9 juin lors desquelles les citoyens des 27 États membres seront appelés à élire 720 eurodéputés, seuls 28% des Européens sont au courant de la date de ce scrutin. Une majorité (57%) se dit toutefois intéressée par ces élections. L’Eurobaromètre se base sur 26.523 entretiens réalisés entre le 25 septembre et le 19 octobre auprès d’une population européenne âgée de 15 ans et plus dans les 27 États membres.