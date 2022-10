La Grande-Bretagne face à « un risque important » de pénuries de gaz cet hiver

La Grande-Bretagne fait face à un « risque important » de pénurie de gaz cet hiver, a averti le régulateur national de l’énergie alors que l’approvisionnement de la Russie vers l’Europe a été pratiquement interrompu.

L’Office des marchés du gaz et de l’électricité (Ofgem) a déclaré que le pays pourrait être confronté à une « urgence d’approvisionnement en gaz », dans une lettre obtenue par le journal The Times.

La Grande-Bretagne produit une grande partie de son propre gaz mais la majorité est toujours importée, notamment via la Norvège.

Pendant les vagues de froid hivernales, la Grande-Bretagne importe normalement du gaz à partir de sites de stockage en Europe continentale. Mais les pays européens sont susceptibles d’avoir eux-mêmes besoin de ce gaz avec la baisse de l’approvisionnement depuis la Russie.

« En raison de la guerre en Ukraine et des pénuries de gaz en Europe, il existe un risque important que des pénuries de gaz se produisent pendant l’hiver 2022/23 en Grande-Bretagne », écrit l’Ofgem.