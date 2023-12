La Commission européenne débloque 10 milliards d’euros pour la Hongrie

L’Union européenne débloque 10,2 milliards d’euros de fonds de cohésion pour la Hongrie, après des réformes jugées suffisantes malgré les préoccupations sur l’État de droit.

La Commission européenne a annoncé qu’elle débloquait 10,2 milliards d’euros de fonds de cohésion destinés à la Hongrie, à la veille d’un sommet européen que son Premier ministre Viktor Orban menace de faire dérailler.

La Commission avait gelé 21,7 milliards d’euros de fonds européens destinés à la Hongrie en décembre 2022 en raison des manquements à l’Etat de droit reprochés à Budapest. Elle a expliqué dans un communiqué que les réformes introduites par ce pays pour améliorer l’indépendance de son système judiciaire étaient suffisantes pour lui permettre d’accéder à 10,2 milliards d’euros. « Cela signifie qu’une partie du financement de la politique de cohésion ne serait plus bloquée et que la Hongrie pourrait donc commencer à demander des remboursements à hauteur d’environ 10,2 milliards d’euros. » La Commission surveillera « attentivement et en permanence » l’application des mesures mises en place par la Hongrie, ajoute l’institution. Elle peut à tout moment décider de bloquer à nouveau le financement si les conditions ne sont plus remplies, met-elle en garde.

Lire aussi | Comment la Hongrie est devenue le pays de référence de la droite radicale (analyse)

La décision de la Commission de dégeler une partie des fonds intervient alors que le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a menacé de faire capoter un sommet européen important qui débute à Bruxelles. Le dirigeant ultra-nationaliste s’oppose à une aide financière de 50 milliards à l’Ukraine et rejette l’ouverture de négociations d’adhésion avec Kiev, utilisant ainsi la guerre en Ukraine pour tenter d’arracher pour son pays les fonds européens immobilisés.