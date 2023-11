La Belgique reçoit le Parlement européen, répétition générale de la présidence belge

Le Premier ministre belge et d’autres membres du gouvernement fédéral ont rencontré les représentants du Parlement européen, jeudi matin, en guise de répétition générale à la présidence belge du Conseil de l’UE, qui débute le 1er janvier. « C’est un peu le début non officiel de notre présidence », a déclaré Alexander De Croo lors d’une conférence de presse aux côtés de Roberta Metsola, présidente du Parlement européen.

Selon M. De Croo, la présidence belge arrive à un moment important. « L’unité de l’Union est cruciale pour relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés », a-t-il déclaré. « L’environnement géopolitique est devenu plus instable et un peu plus hostile. Nous devons prendre des décisions importantes pour stabiliser, en quelque sorte, notre continent. Ce sera donc la priorité des semaines et des mois à venir. »

La présidence belge intervient à quelques mois des élections européennes du mois de juin. Les ministres belges devront donc veiller à la fois à clôturer différents dossiers entamés et à préparer les priorités du Conseil pour le prochain cycle, a indiqué Alexander De Croo. Interrogé sur les dossiers spécifiques qui retiendront l’attention, M. De Croo a évoqué le pacte sur l’asile et la migration, en cours de négociation, ainsi que le Pacte Vert.

Si ce dernier point représente l’Europe « dans ce qu’elle a de meilleur », « nous devons également nous pencher sur la manière dont nous pouvons continuer à soutenir notre industrie », a-t-il estimé. Cette visite du Parlement européen à la Belgique est la première visite officielle d’une institution européenne dans le cadre de la présidence belge au premier semestre 2024. Ce sera la 13e fois que la Belgique se prête à l’exercice.