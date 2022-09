Il sera désormais plus complexe pour les citoyens russes d’obtenir des visas pour l’UE

Les Etats membres de l’UE ont définitivement validé vendredi la décision de suspendre totalement l’accord UE-Russie de 2007, qui visait à faciliter la délivrance de visas de court séjour. A partir du 12 septembre, il deviendra plus complexe, long et couteux pour les citoyens russes d’obtenir des visas « courts » (visas de tourisme, etc., pour des périodes de maximum 90 jours).

Les ministres des Affaires étrangères des 27 étaient tombés d’accord fin août sur cette mesure punitive, certains d’entre eux trouvant indécent et illogique que de riches touristes russes continuent de venir dans l’UE alors que la guerre en Ukraine occupe les esprits. La Commission avait fait sa proposition formelle quelques jours plus tard.

La décision a été définitivement adoptée vendredi au Conseil de l’UE. « La Commission devrait présenter des lignes directrices supplémentaires pour veiller à ce que cette suspension n’ait pas d’incidence négative sur certaines personnes se rendant dans l’UE à des fins essentielles, telles que les journalistes, les dissidents et les représentants de la société civile », précise le Conseil.