Electricité: la Commission veut imposer des réductions de consommation, l’Allemagne souhaite une réforme du marché

Alors que les discussions pour un plafonnement du prix du gaz sont en cours au sein de l’Union européenne, la question des prix de l’électricité vient également sur le devant de la scène.

Le chancelier allemand a annoncé ce mardi vouloir une réforme du marché de l’électricité applicable « dès cet hiver » dans son pays, afin de contribuer à faire baisser les prix et réduire les profits du secteur, alors que le sujet est actuellement débattu au niveau de l’UE. La réforme souhaitée par Berlin est proposée « en coordination » avec l’UE et doit « s’appliquer à grande vitesse (…) dès cet hiver », a dit Olaf Scholz dans un discours devant des chefs d’entreprise allemands. « Il est inconcevable que (…) ceux qui produisent de l’électricité avec l’énergie éolienne, l’énergie solaire ou le charbon (…) fassent des bénéfices supplémentaires parce que le prix est déterminé en fonction de l’électricité produite avec le gaz », a -t-il ajouté.

Réduction de la consommation

La consommation d’électricité doit être obligatoirement réduite, estime la Commission européenne. Mais une proposition visant à introduire un plafonnement général des prix du gaz, comme le demandait la Belgique, ne se concrétisera pas cette semaine. Pour cela, Ursula von der Leyen et ses collaborateurs ont besoin de plus de temps, écrit mardi le journal Mediahuis.

Le projet de proposition de la Commission européenne indique clairement que Bruxelles opte pour deux objectifs obligatoires. Premièrement, les États membres doivent prendre des mesures pour réduire de 10% la consommation totale d’électricité de tous les consommateurs. En outre, la consommation d’électricité aux heures de pointe devrait diminuer de 5 % 3 à 4 jours par semaine. Les États membres peuvent décider du moment de ces diminutions. En juillet, les États membres ont déjà convenu de réduire volontairement la consommation de gaz de 15 % l’hiver prochain.

Et le gaz?

Comme l’a annoncé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, la proposition de règlement prévoit également un plafonnement des prix pour les entreprises énergétiques qui produisent de l’électricité à bas prix à partir de l’énergie solaire, éolienne et nucléaire. Ce qui manque à la proposition, c’est l’introduction éventuelle d’un plafond de prix pour toutes les formes de gaz. Un groupe d’États membres, dont la Belgique et l’Italie, a insisté sur ce point lors de la réunion des ministres de l’énergie vendredi. Mais Mme Von der Leyen et la Commission étaient sur la voie d’un plafonnement des prix des importations de gaz russe. Cette idée ayant été rejetée vendredi, la Commission a dû soudainement changer de cap et commencer à travailler sur un plafonnement général des prix.

Des experts d’Italie, de Belgique et d’Allemagne se voient cette semaine pour en discuter et travailleront ensuite avec la Commission, dans le but de mettre une proposition sur la table d’ici la prochaine réunion des ministres de l’énergie à la fin du mois.