Alexander De Croo en remplacement de Charles Michel au Conseil européen? « Ce n’est pas à moi de dépanner »

Qui va remplacer Charles Michel à la tête du Conseil européen? Alexander De Croo estime que ce n’est pas à lui « de dépanner ».

Le Premier ministre Alexander De Croo ne souhaite pas remplacer Charles Michel à la présidence du Conseil européen lorsque ce dernier quittera ses fonctions pour participer aux élections européennes. « Ce n’est pas à moi de le dépanner », a-t-il lancé sur la chaîne flamande VTM. En principe, le mandat de Charles Michel au Conseil européen court jusqu’en novembre. Mais comme le libéral tirera la liste européenne du MR, il devra quitter ses fonctions plus tôt que prévu, la présidence du Conseil n’étant pas compatible avec le mandat d’eurodéputé.

Le choix de Charles Michel a soulevé de nombreuses critiques, notamment pour son timing. Après la Belgique, qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil, ce sera à la Hongrie de prendre le relais. Or, si aucun successeur n’est désigné avant que Charles Michel ne prête serment au Parlement européen à la mi-juillet, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, avec qui l’UE mène un bras de fer depuis des années pour ramener la Hongrie sur les rails de l’État de droit, pourrait prendre la tête du Conseil européen.

Au sein de la bulle européenne, les spéculations autour de la personne qui pourrait prendre l’intérim vont bon train. Le nom d’Alexander De Croo a circulé parmi d’autres. « Pas une bonne idée », selon l’intéressé. « Le système fonctionne très bien avec une présidence permanente et une présidence tournante », a-t-il déclaré sur VTM.

Sur la décision de Charles Michel, Alexander De Croo a commenté: « C’est son choix et ce n’est pas à moi de le critiquer. Le plus important est que la Belgique puisse jouer son rôle de président (du Conseil) de l’UE jusqu’à la fin du mois de juin, et je veux obtenir le plus de résultats possibles. Si je peux le faire avec M. Michel, c’est tant mieux. »