Une victoire incontestable de l’Ukraine est-elle encore possible?

Nicolas Gosset : « Le scénario d’une reconquête et d’une victoire de l’Ukraine reste tout à fait possible et vraisemblable. Mais, ici aussi, tout dépend de comment on définirait leur victoire. Est-ce qu’elle signifie la reprise des frontières constitutionnelle de 1991 ? Il faut donc prendre en compte toutes les nuances qu’il peut y avoir dans la dimension d’une victoire ukrainienne. Par exemple, l’Ukraine pourrait prendre la main structurelle et définitive sur les hostilités, sans pour autant que la Russie se retire militairement et complètement du territoire ukrainien.

Cependant, une victoire nette de l’Ukraine demanderait un soutien matériel beaucoup plus quantitatif et rapide. En l’état, on est dans un entre-deux. Une série de promesses ont été actées, elles ne sont pas vaines. Il conviendra de définir courant mars quel est le statut de l’arsenal ukrainien. »

« Dans l’optique d’une victoire ukrainienne, la question des munitions devrait également être résolue. Cette problématique est à mon sens primordiale. Elle l’est davantage encore que celle qui entoure la livraison d’avions de chasse, qui mérite d’être traitée, mais qui ne sera pas déterminante dans la capacité des Ukrainiens à faire à faire bouger les courbes en leur faveur.

La victoire ukrainienne est largement possible, mais conditionnée. La logique actuelle des Ukrainiens est de tenir bon face au regain offensif des Russes, le temps que leur dispositif soit réorganisé et qu’ils puissent bénéficier de nouveau matériel. Passé le moment de la boue printanière, qui n’est pas propice à une attaque, ils pourraient alors lancer une contre-offensive comme celle qu’on a connu à Kharkiv. »

