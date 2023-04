« Un crime sans précédent »: 350 personnes arrêtées dans une mosquée à Jérusalem

La police israélienne a annoncé mercredi avoir « arrêté plus de 350 personnes » lors des violents affrontements qui l’ont opposée dans la nuit à ce qu’elle a présenté comme des « émeutiers » dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem.

Ces heurts, à l’intérieur d’un des lieux de culte musulmans les plus emblématiques au monde, sont survenus alors que les musulmans arrivent au milieu du ramadan et les juifs célèbrent la Pâque à partir de mercredi soir, dans un climat particulièrement tendu entre Israéliens et Palestiniens depuis le début de l’année.

Dénonçant « un crime sans précédent », le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a appelé les Palestiniens de Cisjordanie occupée « à se rendre en masse vers la mosquée al-Aqsa pour la défendre ». Celle-ci est située sur l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam, à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. L’Esplanade est bâtie sur ce que les juifs appellent le mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme.

Dans un communiqué, la police a dénoncé l’action de « plusieurs jeunes hors-la-loi et agitateurs masqués qui ont apporté à l’intérieur de la mosquée al-Aqsa des feux d’artifices, des bâtons et des pierres ». « Ces meneurs s’y sont barricadés plusieurs heures après les dernières prières du soir afin d’attenter à l’ordre public et de profaner la mosquée« , tout en y scandant « des slogans incitants à la haine et à la violence », ajoute le texte. « Après de nombreuses et longues tentatives infructueuses de les faire sortir par le dialogue, les forces de police ont été contraintes d’intervenir pour les déloger dans le but de permettre la tenue des premières prières de l’aube et d’empêcher des troubles violents », poursuit la police.