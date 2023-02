Un an de guerre en Ukraine: les photos avant-après de certaines villes bombardées

Un an après la guerre, certaines villes ont été réduites en champ de ruines. Certaines, comme Boutcha, commencent à reprendre vie. Images.

Un an après l’invasion des troupes russes, des villes ukrainiennes ont été réduites en champ de ruines, une partie du pays est sous occupation russe et les deux camps comptent chacun plus de 150.000 tués ou blessés, selon des estimations occidentales.

Ce jeudi, Zelensky a une nouvelle fois promis la victoire aux Ukrainiens. « Nous n’avons pas craqué, nous avons surmonté de nombreuses épreuves et nous triompherons. Nous demanderons des comptes à tous ceux qui ont apporté ce mal, cette guerre sur notre terre », a-t-il lancé. Bien qu’éprouvés, les Ukrainiens interrogés restaient convaincus de leur triomphe. Certaines villes ont pourtant été particulièrement impactées, comme le montrent ces photos, prises en mars dernier à Marioupol et à Soumy.

Résilience

La Russie espère désormais conquérir les quatre régions dont elle a revendiqué l’annexion et où se concentrent les combats, notamment autour de la ville-forteresse de Bakhmout, qui tient bon malgré des avancées russes récentes. Suite à la guerre, les besoins financiers pour la reconstruction de l’Ukraine ont été évalués à plusieurs centaines de milliards de dollars. Malgré tout, à Kiev (photos du 18 février 2022 et du 11 février 2023), et à Boutcha (photos du 6 avril 2022 et du 1er février 2023), les images ne sont plus les mêmes qu’il y a quelques mois.