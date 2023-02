Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. Le président ukrainien arrivé au Royaume-Uni où il sera reçu par Charles III Dernière mise à jour aujourd'hui, 12:04

KYIV, UKRAINE - APRIL 23: Ukrainian President Volodymyr Zelensky answers questions at a press conference on April 23, 2022 in Kyiv, Ukraine. The Ukrainian president said he was expecting U.S. Secretary of State Antony Blinken and U.S. Defense Secretary Lloyd Austin to visit the following day, the highest American delegation since the beginning of the war. He renewed calls for more weapons and other forms of support from allied countries as Ukraine defends itself from Russian's assault, which began two months ago. (Photo by John Moore/Getty Images)